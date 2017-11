Alarmante tendencia

Este domingo el Real Valladolid de Sampedro afronta su primer ‘match ball’ de la temporada frente al Numancia. Los puntos del equipo y su distancia con la zona del playoff no disparan las alarmas, pero la tendencia y el historial del Pucela comienzan a desesperar a parte de la afición. El buen inicio, sobre todo a nivel ofensivo, han dejado paso a una preocupación evidente en algunos aspectos: se ha conseguido una sola victoria en los últimos 7 envites ligueros y semana a semana se siguen repitiendo los errores defensivos.

Tengo amigos que dicen que esta plantilla solo da para esto y otros insisten en que en Segunda División casi nadie destaca por mantener rachas positivas. Son de los que se conforman con ‘llegar vivos’ a los meses finales, pero yo sigo exigiendo más a un histórico del fútbol español. Lo visto en los últimas semanas, unido a lo sufrido en los últimos años, son para muchos un lastre demasiado molesto y pesado sobre nuestras esperanzas de ascenso. Me preocupa que la pequeña revolución que quieren iniciar en el club, con un nuevo estilo en las redes y ese ‘XII Pucela’ que pretende 'vender' mejor a la entidad, no venga acompañado de buenos resultados y, lo que es más importante, de una mejor imagen. El equipo, al menos es mi sensación, se ha diluido en los últimos partidos y la efectividad en ataque ya no sirve para tapar las carencias en la retaguardia, que hacen que encajemos en los primeros instantes y esto condicione todo el partido.

El Real Valladolid, por poder, podía haber hasta empatado en Cádiz. De hecho el conjunto local nos cedió la posesión, pero los pucelanos mostraron una falta de ideas alarmante. Otra semana más se identifican los errores, pero no se cambia el sistema y no se da entrada a nuevas piezas en la titularidad, por lo que muchos piden que se pruebe algo diferente, como jugar con dos delanteros o dar la titularidad a hombres como Hervías o Gianniotas. Al menos, esto es seguro, veremos ante el Numancia a una nueva pareja de medios, debido a las bajas obligadas de Borja y Luismi.

Para algunos el Real Valladolid no da para más y, al menos, se mantiene con opciones en la tabla. Otros no nos resignamos a seguir viendo y sufriendo con otro año más de lo mismo. El domingo, no queda otra, tendríamos que ver una reacción y varios cambios.