Real Valladolid La alineación que garantizará el futuro del Real Valladolid José Antonio García Calvo y José Moro segundos antes de iniciarse la presentación / G. Villamil El vicepresidente José Moro presenta los once hitos sobre los que el club quiere construir la estructura que de más solidez a la entidad ELOY DE LA PISA Valladoid Jueves, 2 noviembre 2017, 12:48

«La estrategia no depende de los obstáculos que te encuentres, la vida siempre sigue». Con esta frase resumió este jueves el vicepresidente primero del Real Valladolid, José Moro, el plan de futuro que se ha trazado la entidad que preside Carlos Suárez. Un plan basado en once hitos, «una alineación» en palabras del dirigente blanquivioleta, cuyo objetivo es hacer fuerte al club para que no dependa de que la pelota entre o no entre en la portería. La estrategia, diseñada por Moro basándose en toda la experiencia que su exitosa vida empresarial le ha proporcionado, es novedosa en el fútbol español.

«Hay muchas personas que no creen que el mundo de la empresa se pueda trasladar al del fútbol. Yo creo que sí. Estoy convencido. Siempre dependeremos de que la pelota entre, pero con esta estrategia estaremos mucho más cerca de conseguir que las decisiones que tomemos faciliten que la pelota entre. Y si no lo hace, seremos lo suficientemente fuertes en todos los aspectos como para superar ese obstáculo». Ese es el resumen de la nueva filosofía que Moro, García Calvo, Losada y Suárez están implantando en el Real Valladolid. Una estrategia que ya avanzó en su día el presidente en esta entrevista.

Estas son las once columnas sobre las que va a basar el club su futuro, y que afectan a todos los empleados del club, ya sean personal administrativo o deportivo.

1

El portero. Tradición, respeto a las personas que han forjado la historia a quienes con su esfuerzo le convirtieron en el decimotercer mejor club del fútbol español y que han permitido que está a punto de convertirse en centenario. La tradición y la vanguardia deben ser aliadas en este viaje. E

2

El medio centro defensivo. La estrategia corporativa que debe aglutinar todas las estructuras de la entidad para soportar los momentos malos, aquellos en los que la bola no entre.

3

Lateral derecho. La misión que se impone el club a sí mismo como parte del diagnóstico de lo que ha de hacer para su futuro. Ello se traduce en la necesidad de fomentar la integración con la provincia y con la historia, de idear acciones encaminadas a encajar más el club en la estructura social

4

Lateral izquierdo. La visión de lo que el Real Valladolid quiere ser. Es el camino a seguir, en el que los factores determinantes han de ser el entusiasmo y la pasión. Y la primera pata de esa visión ha de ser la rentabilidad y excelencia en la gestión y convertirse en motor tanto de la ciudad como de la provincia.

5

Central derecho. Los valores. El Valladolid es un equipo y como tal ha de trabajar. En el campo, en las oficinas, en cada actividad. Está desterrada la individualidad y se potencia el espíritu de superación, el no rendirse, y la deportividad. El Pucela ha de tener compromiso, sentimiento vallisoletano y ser embajador, allá por donde vaya, de la provincia a la que pertenece

6

Central izquierdo. La gestión, tanto interna como externa. El objetivo es atender tanto a los socios como lograr mejorar los recursos. En este apartado, por supuesto, se engloba el trabajo del conocimiento y del análisis tecnológico de lo que se refiere a la parte deportiva.

7

El mediapunta. La comunicación. Más de 700.000 seguidores tiene el Valladolid en las distintas redes sociales, y es obligación atender y llegar al corazón de todos ellos, porque el sentimiento blanquivioleta también ha de ser atendido en el día a día.

8

El volante. Los recursos humanos, el departamento de nueva creación que debe formar al principal activo del club: las personas.

9

El delantero centro. Es lo que Moro presentó como XIIPucela, un proyecto que se presenta el 12 de diciembre a las siete de la tarde, y que será especialmente novedosa.

10

El extremo derecho sería el plan deportivo, el área que recae directamente sobre Miguel Ángel Gómez, con responsabilidades sobre la estrategia de la cantera, la red de ojeadores, el departamento de ciencias del deportes (que hace referencia a lo que es el cuerpo médico, fisios y recuperadores), y todo el análisis que emana del 'big data'. El principal reto en este área es dotarla de la precisa estabilidad, de tal modo que todo el trabajo no dependa de las personas que lo recopilan, sino que sea patrimonio del club

11

El extremo izquierdo es la Fundación Real Valladolid, que bajo la dirección de Mariano Mancebo se pretende revitalizar de manera importante para que sea el ariete del club tanto en la provincia como en la labor de las relaciones sociales.