Álvaro Rubio debuta como técnico
FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 7 julio 2017, 21:33

«No sé estar parado. Cuando volví de la India, (cerró su ciclo deportivo en el Bengaluru) he estado ayudando a mi mujer en la puesta en marca de un negocio y cinco semanas haciendo el curso de entrenador de segundo nivel. Pero ya era tiempo de hacer algo. Echaba de menos las rutinas del trabajo y me llegó la propuesta del Real Valladolid de participar en el cuerpo técnico, lo que me permite seguir ligado al fútbol y, además en Valladolid. Al final, la cabra tira al monte».

Álvaro Rubio explica, con cautelas, su función en el cuerpo técnico:«Figuro como ayudante del entrenador, que tiene un segundo. Yo estaré a pie de campo, pero no en el banquillo. Y no viajaré con la expedición pucelana cuando juegue fuera, me quedaré con los jugadores no convocados. Si, además, puedo echar una mano en la secretaría técnica, pues será otro de mis cometidos», resume uno de los jugadores que más partidos ha disputado con la camiseta blanquivioleta (311 encuentros oficiales) en sus 10 años en el vestuario pucelano.

Valladolid, la certeza

Casi se disculpa cuando no acierta a definir cuál será su próxima meta, dónde está su horizonte. «No me he puesto plazos para ningún objetivo. De momento, voy a intentar hacer lo mejor posible lo que me han encomendado, pero no tengo claro qué estaré haciendo dentro de unos años. Solo sé que mi preferencia es estar en Valladolid, donde tengo a mi familia y he desarrollado la mayor parte de mi carrera profesional».

Organizar un fin de semana

No tiene que rebuscar demasiado Álvaro Rubio para encontrar una de los cambios más ‘radicales’ en su vida desde que colgó las botas:«Poder organizar un fin de semana con la familia», dice casi con entusiasmo. Es algo que no había tenido oportunidad de hacer prácticamente nunca. Este año, incluso, tenía previsto organizar unas vacaciones con ellos, pero me llegó la oferta del Real Valladolid, así que he tenido que limitarlo», dice, mientras prepara las maletas para un largo fin de semana. Álvaro Rubio estará de vuelta el domingo, 9. Tendrá que estar listo para la llegada de los jugadores, el lunes, 10, que empezarán a entrenar en los Anexos el miércoles, tras las revisiones médicas.

Aún tiene dudas Rubio sobre algunos aspectos de su trabajo. Pero hay una que ya ha despejado:«Ahora estoy al otro lado y sé que se echan más horas».