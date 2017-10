Real Valladolid Ángel confía en mantener la titularidad en el Real Valladolid Ángel abraza a Mata en el último partido del Real Valladolid frente al Córdoba / Ramón Gómez El lateral izquierdo agradece el estilo de juego de Luis César, que le permite explotar su pasado como extremo A. P. Valladolid Miércoles, 4 octubre 2017, 13:52

Ángel García ha asumido "con normalidad" el salto a la titularidad liguera. Luis César observó el buen momento del lateral izquierdo en los partidos de Copa y le concedió los galones en la banda la pasada jornada ante el Córdoba, en el que prescindió de Nacho Martínez. "Para eso trabajamos todas las semanas. No estaba jugando, me llegó la oportunidad y traté de hacerlo lo mejor posible. Uno siempre es optimista para el siguiente partido y confío en ser titular", ha señalado Ángel este miércoles, en referencia al choque del próximo domingo frente al Rayo Vallecano.

Ángel observa cómo "el míster está cambiando cosas en casi todos los partidos". "Eso nos hace mantener el nivel competitivo en los entrenamientos y estar todos enchufados. Además, la Copa ha sido una oportunidad para los que no éramos titulares en Liga. Se ha demostrado que puede contar con nosotros. Ojalá siga así. Me sorprendió ser titular ante el Córdoba, pero solo por el hecho de que no lo venia siendo. Estamos todos preparados para jugar. No sabemos si seremos titulares en Liga o en Copa, pero siempre queremos sumar para el equipo".

El defensa madrileño agradece el estilo ofensivo de Luis César, donde los laterales se proyectan continuamente en ataque, al que le permite explocar su pasado como extremo. "Nos da mucho protagonismo arriba. Yo no he sido toda la vida lateral. Lo que más me costaba era la parcela defensiva, he ido trabajando en ello, pero aún queda mucho por mejorar".