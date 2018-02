Anuar apela al trabajo para que el Real Valladolid derrote al Huesca Anuar posa con el premio Jugador Cinco Estrellas. / J.A.P. El mediocentro ceutí ha sido elegido por la afición como mejor jugador del equipo en el mes de enero J. A. PARDAL Miércoles, 14 febrero 2018, 14:03

Anuar es una de las piezas clave del actual sistema de Luis César Sampedro, con su puesto por delante del medio del campo para ayudar a Mata a presionar al equipo rival.

Esta disposición, que no es a la que el jugador ceutí está acostumbrado, y su enorme cantidad de kilómetros recorridos durante los encuentros, le han hecho ganarse el favor de la afición, siempre de parte de los jugadores que más esfuerzo aportan.

El futbolista recogió hoy el Premio Cinco Estrellas al mejor jugador del equipo en el mes de enero, un galardón que se entrega en función de los votos de la afición y por el que se mostró orgulloso. «He intentado darlo todo pese a que en ese mes he jugado en una posición más adelantada en el campo, que no es la mía. Yo he intentado cumplir y hacer lo que me ha mandado el míster, y parece que la gente ha quedado contenta con lo que he hecho», decía tras recibir el trofeo.

Precisamente ese trabajo, desarrollado por todos los jugadores sobre el campo, es el que considera que puede otorgarles el triunfo ante el Huesca en el partido que se disputa el próximo viernes a las 21:00 horas. «Necesitamos a la afición y nosotros tenemos que dejarnos la piel para que ellos también queden satisfechos con el esfuerzo que vamos a dar y así sacar los tres puntos e irnos todos contentos», afirmó, recordando a los visitantes que Zorrilla «es un campo muy difícil para todos los contrarios» y avisándoles de que «equipo que viene aquí, sufre».