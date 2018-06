Real Valladolid «Vi el ascenso en 'play-off' contra el Alcorcón; era recogepelotas en Zorrilla», rememora Anuar Anuar, en un partido con el Real valladolid. / GABRIEL VILLAMIL El canterano que podría sustituir a Míchel, sancionado, espera con ilusión el momento FERNANDO BRAVO Valladolid Miércoles, 6 junio 2018, 14:34

«No sé si voy a jugar de titular pero si es así me veo capacitado. Es un partido que desde niño he soñado jugar. Siendo cadete, vi ascender en el 'play-off' al Valladolid aquí en Zorrilla, frente al Alcorcón. Desde la banda como recogepelotas. La posibilidad de jugar me hace una ilusión increíble, que pueda defender el escudo, me llena de ilusión».

El mediocentro Anuar, que llegó este año del Real Valladolid B, tiene la posibilidad mañana de jugar un partido trascendental para las aspiraciones de ascenso del Real Valladolid. Él lo sabe y, en su comparecencia de esta mañana ante la prensa, tras el entrenamiento matutino, reconoció que es la culminación de seu sueño de niño.

Aunque Sergio González ha contado puntualmente con él, Anuar puede ser mañana titular rente al Sporting en el primer partido de 'play-off', por la sanción de Míchel, lo que le otorgaría un especial protagonismo.

El mediocentro ceutí manifestó que el de Míchel es un papel importante en el equipo y que ha cuajado grandes partidos pero, ante su ausencia, afirmó que se siente capacitado para sustituirle.