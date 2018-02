Real Valladolid «En el ataque habrá algún cambio; mañana lo sabréis», anuncia Sampedro Borja Herrera, con Calero, en un entrenamiento. / A. MINGUEZA El entrenador del Real Valladolid advierte que Ontiveros no está para 90 minutos aunque contará con él «como extremo izquierdo o en la media punta» FERNANDO BRAVO Valaldolid Jueves, 15 febrero 2018, 15:00

«El calendario nos pone delante al Huesca, el equipo más importante [el líder destacado]». Luis César Sampedro abrió su comparecencia semanal con esta premisa que, no por obvia, deja de tener menos importancia. El míster admitió que quedan muchos partidos que serán más importantes, a medida que se acerquen al final, pero fue igualmente discreto a la hora de hablar del once que sacará mañana para enfrentarse a los jugadores de Rubi.

Admitió Luis César que está satisfecho con los jugadores que tiene, en referencia a la lesión por lo que queda de temporada del central Deivid, que tuvo que tuvo que abandonar el campo en Granada, la pasada jornada. Confirmó que, a pesar de las molestias que todavía arrastra del golpe que recibió hace un mes en Barcelona, Kiko Olivas está para jugar y será mañana compañero de Calero en el cierre de la defensa. Sembró alguna duda sobre el centro del campo y anunció que habrá algún cambio en la delantera, probablemente por la entrada en el once de Ontiveros que, sin embargo, «no está para jugar noventa minutos». Algo que no le provoca especial problema porque, como explicó ante los periodistas, a menos que haya algún percance, como la pasada jornada con Deivid, los tres cambios los reserva por sistema a los atacantes.

Remarcó Sampedro que el plan B para el cierre de la defensa tiene dos nombres propios: Luismi y Moyano y, además, dejó claro que a Borja Herrera lo ve de titular «lo que me obligaría a remover a Moyano o a Antoñito».

Sobre el rival tuvo una sobria alabanza, aludiendo al hecho de que no está el primero por casualidad, pero no se 'enredó' con análisis más profundos. Y, aunque dice que no lo contempla, si hubiera un tropiezo mañana ante el líder, dejó entrever que no sería definitivo para las aspiraciones del Real Valladolid.