Real Valladolid Un becario con buen ojo y ganas de progresar en la dirección deportiva del Real Valladolid Javier Suárez (derecha), con Jesús Sánchez, Ángel Luis Catalina y Miguel Ángel Gómez (a su lado). / A. P. Javier Suárez, hijo del presidente blanquivioleta, efectúa prácticas este verano en Zorrilla junto a Miguel Ángel Gómez y su equipo ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 16 agosto 2017, 20:22

La dirección deportiva del Real Valladolid cuenta con un refuerzo este verano:Javier Suárez, estudiante de Administración y Dirección de Empresas (ADE), se ha incorporado temporalmente al equipo de trabajo de Miguel Ángel Gómez... en contra de algunas reticencias familiares. Su padre, el presidente Carlos Suárez, no acaba de ver con buenos ojos que su hijo mediano se dedique al mundo del fútbol, pero Javier ha empezado a abrirse paso gracias a su conocimiento del mercado y a su pasión por este deporte.

«Es un loco carioco del fútbol, uno de esos ‘frikis’ que se pone a ver partidos a las mil de la noche y que te habla de jugadores que no sabes ni de dónde los ha sacado», señala Carlos Suárez. «Este verano le dije: ‘¿Quieres probarlo?¿Has aprobado todo? Pues te vienes, estás de becario y cuando empiece la universidad, te vas’».

Javier Suárez Urgoiti, de 22 años, pensó en estudiar periodismo para ser informador deportivo, pero su padre, buen conocedor de las menguantes condiciones laborales y de las dificultades de la profesión, le instó a que cursara una doble titulación para disponer de una salida alternativa si las puertas de los medios se le cerraban. Finalmente, no pudo hacerlo y se decantó por la carrera de ADE, en el campus segoviano de la Universidad de Valladolid. «Cuando acabe la carrera en febrero, ya veremos. Si consigo evitar que se dedique al mundo del fútbol, lo haré, pero él será quien decida su futuro. Si aquí dicen que les sirve, pues evidentemente tendrá trabajo y, si no, se buscará la vida y se pondrá a trabajar en lo que sea. De momento, por lo menos me hace compañía», añade el mandatario blanquivioleta.

A Javier Suárez le entusiasma el mundo del fútbol, tiene buen ojo para detectar talentos y demuestra constancia. Junto a Miguel Ángel Gómez, Jesús Sánchez y Ángel Luis Catalina trata de absorber todos los conocimientos en estos meses de prácticas en Zorrilla. A su padre no le suele hablar mucho de posibles fichajes, pero hace tres años le sugirió a Braulio Vázquez, el anterior director deportivo, que intentara traer al Real Valladolid a David Carmona y Antonio Cotán, dos jugadores que acabarían convirtiéndose en sendas perlas de la cantera sevillista. No fue posible. Hoy, Carmona apunta al primer equipo hispalense y Cotán se ha convertido en uno de los nuevos refuerzos del Pucela.