Real Valladolid Borja contempla el 'play-off': «¡Ojalá no tenga que hacer planes en junio!» Borja, de frente, a la derecha, antes de concluir el entrenamiento matutino. / G. VILLAMIL El mediocentro admite que el gol que desatascó el encuentro ante el Lorca pretendía ser un centro FERNANDO BRAVO Valladolid Miércoles, 23 mayo 2018, 14:09

«Personalmente no tengo planeado nada para vacaciones. Otros años, venía de la India, tenía tres meses de vacaciones y no me preocupaba. Nuestros planes contemplan el 'play-off' por supuesto. No sé cuándo se juegan pero de aquí a mediados de junio no tengo planes. ¡Ojalá no tenga que hacerlos!» Las agendas personales de los jugadores y sus familias son un indicador de la fe tienen en llegar a la fase de ascenso y Borja Fernández, que esta mañana compareció tras el entrenamiento en la sala de prensa, asegura que no tiene planes. Según su criterio, la mente está en Zaragoza -«Según los cálculos, si ganamos hay más posibilidades de jugar el 'play-off»- dijo sonriendo. «A medio plazo la confianza es plena». Borja remata: «Sí, yo por lo menos confiaba en que llegaríamos al final con posibilidades aunque no estábamos haciendo las cosas bien. Sigo teniendo fe, pero pienso que es complicado», afirmó .

El mediocentro también quiso añadir un punto de realismo a la situación del Pucela: «Igual que hemos sabido manejar el pesimismo y los malos momentos, sabiendo que dependíamos de nosotros, tenemos que saber manejar la euforia que hay ahora fuera del equipo para saber que no está nada hecho y la situación sigue siendo complicada, aunque es mejor estar donde estamos que por detrás. Pero no va a ser fácil».

El gol que fue un centro

«Si llego a haber visto la imagen en la tele hubiera dicho que había tirado a puerta, pero la verdad es que intenté centrar a esa zona, se envenenó un poco el balón y fue gol. La intención era hacer algo parecido pero un metro más hacia el centro» reconoció Borja al describir el gol que desatascó el encuentro rente al Lorca en la primera parte.

Sobre la importancia del encuentro del domingo no admitió dudas. «¿Salir a empatar en Zaragoza? Hay que salir a ganar y ganar en y ya está. Si en el 90 vas perdiendo 1-0 y empatas, cojonudo, pero si vas ganando 0-2 y te empatan te vas con otras sensaciones. Al final son tres puntos: nadie pensaba y íbamos a ganar en Oviedo o en Soria y ahí estamos», remató.