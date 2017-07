Real Valladolid Borja y Hervías, dos extremos unidos por el Pucela 01:50 Borja y Hervías, en su presentación en la sala de prensa del estadio. Al fondo, el director deportivo, Miguel Ángel Gómez. / F. B. El veterano centrocampista y el extremo representan la calidad contrastada y el espíritu de superación del nuevo proyecto FERNANDO BRAVO Valladolid Jueves, 13 julio 2017, 15:44

Tercera etapa en el Real Valladolid de Borja, un mediocentro que ya ascendió con el Pucela en tiempos de Mendilibar y regresa tras una aventura en la India y un final de temporada arrollador en el Almería para demostrar que el tiempo hace puntuales concesiones. A sus 36 años, el nuevo entrenador del Real Valladolid le ha regalado un 'animal' para definir sus condiciones. A su lado, Pablo Hervías, 24 años, que llega a Zorrilla para crecer, dice, y buscar que le acompañe el éxito colectivo a dos buenas temporadas individuales en el Oviedo y el Elche, donde su entorno no estuvo a su altura.

Los dos penúltimos fichajes del Real Valladolid acudieron esta mañana a la sala de prensa, tras el entrenamiento, para dar cuenta de las razones de su llegada al Real Valladolid de Sampedro y Gómez.

Borja no se entretuvo en circunloquios. «Me llamaron y no lo dudé», dijo. Afirmó que tenía otras ofertas, entre ellas la del Almería, donde la temporada pasada compitió a gran nivel durante la segunda vuelta, tras volver de la Liga India. «¿La diferencia con la situación de hace un año, cuando dejé el club? No contaban conmigo y no quería estar en medio». Es muy creíble, pero además rubrica sus contestaciones con una sonrisa de oreja a oreja que hace más digeribles sus respuestas.

Hervías también llegó, dice, porque el Real Valladolid es un histórico. Y, además, quiere probar suerte. Tras dos temporadas en el Oviedo y el Elche -«Ya visteis cómo terminamos»- busca un entorno para probar si sale un año bueno, dijo textualmente. Y no porque fuera la única alternativa. El riojano, asegura, estuvo en la órbita de la Cultural Leonesa, del Alcorcón y del Cádiz. ¿Por qué el Valladolid? «Porque es un histórico, un grande y... porque está cerca de casa». ¿Más sincero?