Borja: «La plantilla es amplia y competente, no hay que echar a nadie de menos» Borja, a la izquierda, intenta ganar un balón en el encuentro de hace dos jornadas, en Tenerife. / Juan García-LOF El centrocampista del Real Valladolid volverá a la titularidad el viernes tras perderse por sanción el partido ante el Granada J. A. PARDAL Valladolid Martes, 13 febrero 2018, 14:11

El gran ausente del partido ante el Granada de la pasada semana, Borja, que cumplía un partido de sanción por acumulación de tarjetas, fue el escogido para comparecer ante los medios de comunicación tras el entrenamiento de este martes en los Anexos del Nuevo José Zorrilla.

Más información El Pucela se queda sin Deivid para lo que resta de temporada

El jugador orensano aseguró que «por una lado es positivo», que se diga que se le echó de menos en el encuentro, pero que por otro no ya que «la plantilla es amplia y competente». No obstante, no dudó en afirmar que con la mejoría de sus compañeros en la segunda mitad de aquel choque, «el equipo estuvo espectacular y no sonaba eso de que se me echaba en falta».

De cara a la posibilidad de que Sampedro le coloque como central en algún momento en el caso de que Calero o Kiko Olivas necesiten recambio, tras la lesión de Deivid, Borja Fernández no se mostró contrariado sino que afirmó que jugará donde le manden, «si el míster cree que es lo mejor para el equipo».

Para él, las modificaciones del juego del equipo incorporadas en las últimas semanas «han sido bastante grantes, aunque no drásticas» y considera que «el equipo se ha adaptado muy rápido y ha sacado muchos puntos». Pese a ello, confirmó que «aún hay dudas en alguna jugada y algunos fallos; no ha sido un cambio de sistema pero sí de toma de decisiones sobre cómo ubicarse en algunas jugadas», describió.