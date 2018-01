Borja: «Queremos que cuando haya un fallo, otro esté cerca para solucionarlo» Borja, con la pelota durante un entrenamiento. / A. Mingueza El Real Valladolid entrenó esta mañana tras la jornada de descanso de la que disfrutaron ayer los jugadores J. A. PARDAL Valladolid Martes, 16 enero 2018, 14:52

El Real Valladolid ha vuelto esta mañana a los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer.

En el trabajo ideado por Luis César Sampedro para hoy se siguió incidiendo en la necesidad de mantener al equipo muy junto, con los jugadores formando dos líneas cuando el contrario tiene la pelota.

Borja, que compareció ante los medios de comunicación tras la rueda de prensa en la que participó y donde se presentaron las acciones de la campaña '#elmejoroncedelahistoria', reconoció que el equipo trabaja en este sentido para lograr que «cuando haya un fallo, otro esté cerca para solucionarlo».

No obstante, el mediocentro gallego aseguró que no se trata de una forma de colocarse nueva para sus compañeros, lo que ocurre es que «hay muchas cosas que hemos trabajado durante el año que al final no han salido bien». «Cuando trabajas ese aspecto minimizas muchos riesgos, mejoras, coges automatismos y es una cosa que a lo mejor nos faltaba y en la que el míster está incidiendo», reconoció.

El jugador considera que el equipo no está confiado de cara al partido del sábado (16:00 horas) pese a enfrentarse a un Sevilla Atlético en puestos de descenso. «Además del propio fútbol, en el que nunca te puedes fiar, en la Segunda División española, menos aún», aseguró.