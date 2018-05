Real Valladolid La búsqueda de la promoción, como si fuera una final múltiple La afición maña convertirá la Romareda en una olla a presión ante el Pucela, como hizo la pasada jornada ante el Albacete. / LALIGA A falta de dos partidos, hasta siete equipos se disputan una de las cuatro plazas de 'play-off' FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 25 mayo 2018, 10:26

Incluso para los clubes que al final se queden fuera, el esprín final de la Liga está resultando emocionante, esperanzador y muy rentable, porque en los últimos compases del campeonato hasta siete equipos mantienen la esperanza de jugar la promoción y, mientras, hacen caja en sus respectivos estadios. El domingo, el horario unificado trata de evitar sobresaltos extradeportivos, pero no rebaja la presión en torno a muchos de los clubes que aún confían en conseguir un billete para prolongar la liga regular en busca de la tercera plaza para ascender a Primera. Tan igualada esta la competición que, con apenas seis puntos en juego, solo hay una plaza segura para el ascenso directo:la que la pasada jornada logró el Huesca de Rubi que, por primera vez en la historia, competirá en la Primera División. La segunda plaza de ascenso directo la han tirado por la borda equipos como el Cádiz, que ahora lucha por un puesto de promoción, o el propio Rayo Vallecano, que con sus dos últimas derrotas ante el Alcorcón y el Córdoba ha hipotecado su opción. Una derrota más, el domingo, daría posibilidad al Sporting de conseguir la segunda plaza para Primera, aunque los vallecanos podrían cantar el alirón si se imponen en casa al Lugo.

Gijón-El Molinón

Cerca de 25.000

«Se está acabando el papel en muchas zonas». En la redacción de El Comercio están convencidos de que El Molinón alcanzará, fácilmente, los 25.000 espectadores, a pesar de que el equipo ha perdido los últimos tres encuentros y, casi, la posibilidad de disputar al Rayo la segunda plaza de acceso directo a Primera. El encuentro tiene un aliciente añadido porque el Granada, 10º, con 58 puntos, tiene una remotísima posibilidad de conseguir una plaza para jugar la promoción.

Zaragoza-La Romareda

22.000 abonados y 2.200 entradas vendidas

El Real Valladolid viaja sobre aviso. Sabe que Zaragoza es una olla a presión y que su afición no falla. A los 22.000 aficionados se han sumado, de momento, las 2.200 entradas vendidas para el encuentro del domingo, en el que ambos equipos, separados por un punto, pueden aferrarse al 'play-off' o descolgarse. Más de 130 aficionados pucelanos apoyaran a su equipo en Zaragoza.

Cádiz-Ramón de Carranza

Agotado el papel

Para los aficionados gaditanos, el domingo será una fiesta. A pesar de los despropósitos de la última fase de la Liga:6 empates, dos derrotas y una sola victoria anularon sus posibilidades de luchar por el ascenso directo. La noticia es que ya no hay papel, que difícilmente se puede conseguir una entrada para el Ramón de Carranza, el próximo domingo, en el que los gaditanos reciben a un Tenerife que ya no tiene nada que ganar o perder en Liga. Las bajas de Salvi Sánchez y de Garrido provocan cierto recelo.

Sevilla-CD R. Cisneros

Cádiz-Ramón de CarranzaEl último redime al Numancia

Después de tres encuentros sin conocer la victoria, una serie que abrió el Real Valladolid el 5 de mayo y se ha prolongado hasta el empate con el Osasuna de la pasada jornada, el Numancia ya no depende de sí mismo. El hecho de jugar ante un Sevilla Atlético desahuciado en el último puesto de la clasificación hace concebir esperanzas.

León-Reino de León

El Ovied0 fleta un tren

La rivalidad entre el Oviedo y el Sporting se ha dejado a un lado por la trascendencia del encuentro del domingo. 1.500 aficionados carbayones viajarán en un tren especial hasta León , que les devolverá a las 11:15 de la noche, para empujar a los asturianos hacia la promoción. Lo harán rente a una Cultural que necesita ganar para evitar el descenso.

Pamplona-El Sadar

Un portero de circunstancias

El Osasuna no atraviesa su mejor momento. Su portero titular, Sergio Herrera, se rompió el cruzado anterior de la rodilla izquierda la pasada jornada en Soria. Su sustituto encajó un gol en el minuto 90. El equipo no depende de sí mismo y la afición no tiene el entusiasmo de la primera fase de la Liga en que el equipo llegó a encaramarse al primer puesto. No se espera que haya más de 13.000 aficionados el domingo el El Sadar.