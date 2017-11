Real Valladolid «El Cádiz gana más cuanto menos posesión tiene», concluye Sampedro Luis César Sampedro. EL NORTE El entrenador del Pucela asegura que no teme que por el rendimiento de Mata a causa de la renovación, «porque eso no le preocupa» FERNANDO BRAVO Valladolid Jueves, 23 noviembre 2017, 14:13

Que el Cádiz se adecue al juego del Real Valladolid. Es la pretensión de Luis César Sampedro para el encuentro del sábado en el Ramón de Carranza, según su primera apreciación en la rueda de prensa de esta mañana tras el último entrenamiento en Valladolid antes del encuentro. El próximo tendrá lugar mañana en Cádiz, a partir de las 18:00 h. y después de siete horas en autobús.

Luis César Sampedro, que hará pública la convocatoria estar tarde, pendiente de la evolución de Nacho, afectado por un virus, y con la previsible baja de Guitián, que tampoco entrenó esta mañana, se descolgó después con un análisis, según el cual, el Cádiz gana más cuanto menos posesión tiene, por lo que el Real Valladolid tendría que renunciar a su forma tradicional de jugar para sacar algo positivo del Ramón de Carranza.

Sampedro volvió a ser reservado sobre el planteamiento del partido, aunque insistió en que su estrategia se modificará en función del minuto y el resultado.

Se refirió también a su goleador. Mata está negociando la renovación con el Real Valladolid, lo que podría distraerle de sus obligaciones, algo que no concede el entrenador. «Eso no me preocupa porque él tampoco está preocupado por eso. Podía estarlo si se le acabara el contrato y no marcara, pero tal y como está, le quieren el Valladolid y otros equipos. En todo caso -añadió Sampedro- me preocupa que se obsesione por marcar y solo marcar».