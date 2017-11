REAL VALLADOLID Calero: «Cometí dos errores en el primer gol del Reus; de todo se aprende» Calero, con el 5, en una acción defensiva el pasado odmingo El central vallisoletano debutó en Liga el pasado domingo con el primer equipo del Real Valladolid ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 1 noviembre 2017, 13:01

El empate del Real Valladolid en Reus dejó una sensación agridulce en Fernando Calero. «Estoy contento por mi debut en Liga, pero fastidiado por no habernos podido llevar los tres puntos», ha señalado este miércoles el central vallisoletano. Calero se vio superado en la marca en el primer gol del Reus, una acción a la que le dio vueltas «el mismo día y al día siguiente». «Pienso que hay una falta sobre mí, pero yo cometo dos errores: no despejar de primeras y no quedarme parado en el momento en el que me hacen la falta. Vi en las imágenes que el árbitro se llevaba el silbato a la boca y yo le tenía que haber ayudado al quedarme parado. De todos los errores se aprende».

En esa jugada, Calero tenía pensado «controlar la pelota» y sacársela de «encima». «Pero al ver al delantero tan cercano, intenté ponerme con el cuerpo por delante y al girar me agarró y ya no pude reaccionar».

Fernando Calero formó parte de una alineación del Real Valladolid poblada de canteranos como él, en la que también aparecían Ángel García, Anuar Mohamed Tuhami y Toni Villa. «Para mí es un orgullo ver cómo compañeros míos que desde pequeños estamos juntos hayamos llegado aquí al primer equipo, pero esto solo es el primer paso. Ahora, a continuar».