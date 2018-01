Real Valladolid «El cambio de sistema no me penaliza», asegura Toni Toni, en el partido de la pasada jornada frente al Barcelona B, en el que jugó los últimos quince minutos. / P.S.-LOF El mediapunta cree que pueden aprovecharse deportivamente del ambiente promovido por la campaña de XIIPucela contra el cáncer infantil FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 19 enero 2018, 17:40

«No creo que el cambio de sistema propuesto por el míster me penalice. El cambio empezó hace más de cuatro semanas, en Albacete, y después hemos ganado en casa dos partidos y en Pamplona íbamos ganando hasta el minuto setenta. Yo estoy preparado para jugar con cualquier sistema», afirmó esta mañana en la sala de prensa el mediapunta Toni, tras el último entrenamiento semanal previo al encuentro de mañana en Zorrilla frente al colista de la clasificación, el Sevilla Atlético.

El hecho de que Sampedro le excluyera del once inicial en el encuentro frente al Barcelona B de la pasada jornada, donde más claramente se aplicó la modificación del sistema de juego no significa, cree Toni, que sea una víctima del cambio de juego. «Yo aquel partido [en el que solo jugó los últimos 15 minutos] lo viví bien. Me tocó verlo desde el banquillo, como otra vez me tocará verlo desde la grada, pero lo importante fue que salió lo que el entrenador propuso y, aunque po la mínima, se logró la victoria. Con un estilo diferente pero lo importante es que en un momento delicado trajimos los tres puntos para casa».

Toni admitió que no sabe si Sampedro contará hoy con él para jugar contra el Sevilla Atlético. «Nunca se sabe. El míster casi nunca da el once hasta el último momento. Tenga que jugar o no espero un buen resultado».

Aprovecharse del ambiente del XIIPucela

Las iniciativas sociales del XIIPucela, que mañana se dejarán ver en varias acciones destinadas a recaudar fondos contra la leucemia infantil, con entradas a cinco euros, cuya recaudación irá íntegramente destinada a la Fundación Unoentrecienmil, promotora de la investigación puede jugar a favor del Pucela, según Toni. «Ojalá que haya un gran ambiente sobre todo porque la iniciativa es bonita. Ojalá que el estadio se llene para poder recaudar muchos fondos contra esa enfermedad y, aparte de eso, podamos aprovecharnos del ambiente que haya [deportivamente].

Sobre la presunta inocencia del rival, Toni advierte: «Los números están por algo [el sevilla es último] pero son jugadores jóvenes y la temporada siguiente algunos estarán en Primera División. En cualquier momento te pueden hacer un gol o agarrar un partido, no podemos confiarnos porque los filiales no se sabe por dónde van a salir».