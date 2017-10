Hace ya tres temporadas que se puso en marcha en Valladolid el carnet multideporte. Escribía yo entonces que era una gran idea pero muy mal ejecutada. Se hizo con alguna liga ya comenzada y en todo caso con las campañas de abonados bastante avanzadas. Muy rígida en su propuesta de colocación en las gradas de cada recinto deportivo y con alguno de los equipos de elite fuera de la propuesta, aquella campaña fue un fracaso. Fue auspiciado por el ayuntamiento de Valladolid y contó con la generosa aportación del Real Valladolid que intentaba ayudar al resto de equipos de la ciudad.

En la presentación se hablaba de un proyecto piloto, pero hemos visto que el proyecto tuvo el mismo futuro que Lucendo cuando debutó con el Barça en Valladolid. Por si no os acordáis, Lucendo debutó con Cruyff en Valladolid en un partido que ganamos por dos goles a cero y desde ese día no volvió a jugar ni el partidillo de los jueves con los azulgrana. Es verdad que hubo un cambio en el gobierno municipal que como he dicho fue el que impulsó la creación de ese carnet multideporte, pero tampoco se ha visto mucho interés en los clubes en reeditar ese abono la temporada siguiente.

Quizá todos los clubes hayan pensado que el fracaso de la primera edición fue por culpa del público que no se rascó el bolsillo para abonar los trescientos cincuenta euros que costaba aquel abono. En vez de recapacitar o estudiar por qué solo se abonaron una decena de personas, metieron ese proyecto en el cajón del olvido, algo que sorprende cuando hay más cemento que gente en cada recinto deportivo.

Yo invito a todos los responsables de los clubes a que vuelvan a juntarse y que ideen una solución para que la gente abonada a uno de los clubes pueda seguir al resto. Ya no pido un abono multideporte como aquel de 2014, sino que se den facilidades a la gente para ir a ver deporte en Valladolid. Muchas ciudades en España suspiran por tener a algún equipo donde nosotros tenemos al peor de ellos. Esa gran oferta hace que en ocasiones (más de las deseadas) coincidan varios equipos jugando en la ciudad a la misma hora y esa es una razón por la que que el abono pudo no triunfar (desde luego no la principal).

Ojalá estas líneas sirvan para que los cuartos de entrada se conviertan en media entrada y la media entrada en tres cuartos. Creo que los clubes saldrían ganando. Y si ganan los clubes, gana la cuidad.