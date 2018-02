Real Valladolid «¿El de Córdoba? Es un partido difícil; para algunos, última oportunidad» afirma Calero Calero despeja ante los jugadores del Reus. / EL NORTE El central asegura que la lesión de Deivid no garantiza la titularidad FERNANDO BRAVO Valladolid Jueves, 22 febrero 2018, 14:30

Vive su momento más estable como futbolista, explica. El central de Boecillo Fernando Calero reafirma su condición de titular en cada jornada y la lesión de Deivid parece garantizar su protagonismo en la segunda vuelta, aunque él n lo tiene tan claro. «El puesto no está asegurado nunca. Por eso siempre hay que dar lo máximo». -Mata, dudoso; Anuar, con molestias, Al-Mousa, con dolores en la espalda; Deivid, lesionado- Calero cree que el equipo tiene efectivos para solventar con garantías los próximos compromisos.

La visita del domingo a Córdoba, sin embargo, no es un trámite, a pesar de la situación por la que atraviesa un equipo hecho para primera que lucha para evitar el descenso. «Los de abajo se lo juegan todo, para algunos cada partido empieza a ser su última oportunidad, por eso va a ser un encuentro difícil», aseguró Calero en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino.

Mata, seis días sin entrenar

El goleador del Valladolid y pichichi del campeonato sumó ayer su sexta jornada consecutiva sin entrenar, debido a una contusión muscular que se produjo en el encuentro del viernes ante el Huesca, donde sus dos goles fueron definitivos para la victoria sobre el líder.

Mata compareció en la sala de prensa el día siguiente del partido, cuando no estuvo en el entrenamiento de recuperación. Después, domingo y lunes, fueron jornadas de descanso y el martes y miércoles no entrenó con sus compañeros. El fisio fue su acompañante, según el club. Hoy tampoco entrenó, por lo que suma seis días lejos del césped. Mañana se celebra en los Anexos la última sesión de trabajo semanal en Valladolid, antes de desplazarse a Córdoba. Su ausencia podría significar que, por segunda vez en la temporada, no jugaría un partido con el Real Valladolid, una ausencia más que relevante por cuanto ha marcado en 15 jornadas de las que en ocho hizo doblete.

