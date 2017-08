Cotán: «Tenía ganas de venir al Real Valladolid» 01:30 El nuevo fichaje llega a Zorrilla con la idea de mostrar sus cualidades como mediocentro ofensivo A P. Valladolid Martes, 8 agosto 2017, 14:12

La llegada de Antonio Cotán (Olivares, Sevilla, 1995) dota al Real Valladolid de un mediocentro de perfil ofensivo que servirá para completar esa demarcación en la medular. "Es un perfil que buscábamos", ha explicado Miguel Ángel Gómez, director deportivo blanquivioleta.

"He venido para hacerlo bien y aportar mi fútbol", ha subrayado el propio Cotán en su presentación. "Tengo que agradecer al Sevilla y al Real Valladolid. Desde el primer momento que me llamaron, no tenía dudas de que tenía que estar aquí. Tenía ganas de venir. Creo que aquí podré mostrar mi fútbol, hacerlo bien y conseguir grandes éxitos. Llevo viendo al equipo desde el principio de la pretemporada y hay grandes jugadores. El presidente [Carlos Suárez] y Miguel Ángel [Gómez] me llamaron y me dijeron que necesitaban un jugador de mis características. No dudé en ningún momento".

Cotán llega traspasado desde el Sevilla (pertenecía a la disciplina del Sevilla Atlético) y con contrato hasta el 30 de junio de 2019. En el caso de un traspaso, el club hispalense se guarda el derecho de tanteo (puede igualar cualquier oferta que reciba el Real Valladolid para ficharlo de vuelta).