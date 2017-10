Real Valladolid «El cuerpo me pide cambios» Luis César da instrucciones durante el partido de Copa del pasado miércoles.. / EL NORTE Luis César Sampedro no descarta hacer algún experimento en Reus para acabar con una larga racha sin victorias a domicilio FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 27 octubre 2017, 13:57

«Si hago siempre lo mismo, no puedo esperar cosas diferentes». Esta reflexión en la sala de prensa del técnico gallego del Real Valladolid daba pie a su estado de ánimo. «El cuerpo me pide cambios», dijo poco después de finalizar el entrenamiento matutino, en la sala de prensa. La primera premisa remitía a los últimos resultados de los partidos a domicilio: un empate y dos derrotas, una trayectoria que quiere cambiar pero, como es costumbre, apenas dio pistas. A pesar de que en esta ocasión admitió la posibilidad de un cambio de sistema, no solo de jugadores.

Luis César Sampedro adelantó que, tras haber cumplido sus cuatro partidos de sanción, Luismi entrará, «seguro» en la convocatoria. Sobre la posibilidad de que juegue fue más tibio: «Tengo que meditarlo, porque tendría que sacar a Borja o a Anuar».

Dudas, no miedo

Sobre el Reus dijo que era un buen equipo que «juega con mucha pasión en casa». Descartó que en el vestuario se hablara de las consecuencias de la situación política, aunque advirtió que le parecería extraño que el partido contra el Reus se jugara si se suspende el del Girona-Real Madrid, a 150 kilómetros de distancia.

Sampedro insistió en que le molesta mucho encajar tantos goles y que uno de los objetivos será evitarlo que ocurra durante los primeros minutos, como ha ocurrido en más de una ocasión.

En Reus, mientras tanto, no hay en el entorno futbolístico advertencias sobre una posible suspensión del encuentro, según la redacción deportiva del Diari de Tarragona. Lo que sí hay es preocupación por las bajas. Ricardo Vaz, Lekic, Guzzo, Vitor Silva y Mayor son bajas y Edgar Hernández, por contra, parece que será el delantero titular, un jugador que apenas ha disputado 319 minutos en los ocho partidos que ha jugado.