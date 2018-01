Deivid considera fundamental ganar fuera para que el Real Valladolid alcance el 'play off' Deivid durante la rueda de prensa de esta mañana. / J. A. P. El central blanquivioleta, convencido de que si el equipo no suma de tres en tres más allá de Zorrilla, «no llegará al objetivo» J. A. PARDAL Valladolid Viernes, 5 enero 2018, 13:51

Tras el último entrenamiento del Real Valladolid en los anexos antes de viajar a Pamplona para enfrentarse mañana al Osasuna (El Sadar, 16:00 horas), Deivid compareció ante los medios de comunicación.

El central de Las Palmas, que se siente ya recuperado del resfriado «bastante fuerte» por el que ha pasado y de unas molestias musculares que le obligaron a retirarse «por precaución» en un entrenamiento, siente buenas vibraciones en la vuelta del equipo a la competición. «En la primera tanda después de las vacaciones nos dieron bastante caña, con doble sesión todos los días. Esta semana hemos vuelto mentalizados y con ganas de que llegue el partido».

Asegurar la portería para acercarse al 'play off'

«Si no empezamos a sumar de tres en tres fuera de casa no nos da para llegar al objetivo», afirmó, en referencia a alcanzar los puestos de 'play off', que, según ha afirmado Luis César Sampedro en varias ocasiones, es el lugar en el que los blanquivioletas quieren estar. Ese es para él el otro objetivo del equipo, junto con el de mantener la portería a cero, en una competición en la que según su opinión, si el equipo quiere ascender no puede «encajar tantos goles».

En ese aspecto, y en referencia al cambio de su posición en el eje de la defensa que decretó el entrenador del Real Valladolid hace dos jornadas, permutando los lugares de Deivid y Kiko Olivas, el canario ha asegurado que le «da igual» jugar en un perfil o en otro, aunque reconoce que en algunas acciones de juego es más sencillo despejar con la pierna natural.