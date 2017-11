División de Honor Juvenil da el liderato al Rayo Vallecano Óscar controla el balón en un partido anterior. / Rodrigo Jiménez Un gol desde 40 metros sorprendió al guardameta blanquivioleta y sentenció el partido OPTA Madrid Domingo, 5 noviembre 2017, 20:45

El Real Valladolid cayó 1-0 ante el Rayo Vallecano en la undécima jornada del Grupo V de División de Honor de Juveniles. Un gol de Javi Gómez en la segunda parte dio la victoria al conjunto rayista, nuevo líder de la competición, ante un conjunto pucelano que acumula tres derrotas consecutivas fuera de casa.

1 Rayo Vallecano Dani Merino; Mese, López (Macías, min. 57), Martín, Luis Aguado; Martínez, Ángel, Alberto; Javi Rubio (Carlos Pascual, min. 88), Gómez y Sergio (Killer, min. 89). 0 Real Valladolid Javi; Óscar, Tena (Arnáiz, min. 49), Salisu, Nieto; Orea, Raúl; Dalison, Pablito (Álvarez, min. 60), Rafa (Campos, min. 73) y Víctor (Adrián, min. 73). Goles: (1-0) min. 71, Gómez. Árbitro: Montes García-Navas. Amonestó a los locales López, Martín y al visitante Orea. Incidencias: Ciudad Deportiva de Vallecas. 150 espectadores.

Rayo y Valladolid ofrecieron un partido muy táctico y con pocas ocasiones a los aficionados que se dieron cita en Vallecas. El equipo de Ángel Dongil fue el primero que lo intentó en dos buenas jugadas por la banda derecha. En la primera el lateral Mese no encontró rematador tras llegar hasta línea de fondo y en la segunda Javi Rubio disparó por encima del larguero tras otro centro de Mese. El conjunto vallisoletano fue cada vez teniendo más posesión y de esta forma llegarían las primeras ocasiones visitantes. Pablito lo intentó desde fuera del área; pero Dani Merino con una buena estirada logró atrapar el esférico. Aunque sin duda la más clara para los pucelanos la tuvo Víctor. El defensa rayista Martín perdió el balón en su defensa y una rápida jugada termina con un centro medido de Dalison que cabecea el delantero del Valladolid. Su remate claro ante Merino no encuentra portería y se marcha fuera rozando el palo derecho del guardameta rayista.

En el tramo final ambos conjuntos pudieron adelantarse. Ángel tuvo el 1-0 para el Rayo, pero su remate dentro del área tras un rechace se estrelló ante el palo. El equipo de Víctor Fernández protestó antes del descanso un balón largo que Pablito se plantaba solo ante Merino; pero que el colegiado anuló por estar en posición antirreglamentaria.

En la segunda mitad el Rayo Vallecano fue superior a su rival en el primer tramo de partido. Dos jugadas de Gómez por la derecha estuvieron cerca de lograr el primero para los rayistas. En la primera Sergio y Alberto no llegan a un centro raso solo para empujar; mientras en la segunda Mese cabeceó ante Javi; pero el guardameta visitante detuvo el 1-0. Aunque lo que no pudo hacer nada el portero del Valladolid fue el tanto de Javi Gómez para el Rayo. El extremo rayista regateó a un contrario en el centro del campo y desde 40 metros sorprendió a un Javi que intentó evitar el tanto con una gran estirada; pero el lanzamiento medido a la escuadra finalmente entró en la portería pucelana. En los últimos minutos el Valladolid intentó la igualada con centro laterales, envíos directos y varias jugadas a balón parado. Óscar y Salisu tuvieron la opción de la igualada, pero sus remates forzados no encontraron finalmente portería.

El Rayo Vallecano celebró sobre el césped su liderato del grupo tras sufrir ante un Valladolid combativo que mostró finalmente más corazón que fútbol.