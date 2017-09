Real Valladolid Derrota mínima en Santa Marta del juvenil División de Honor Un jugador del Real Valldolid lucha por el balón, ayer, frente al Santa Marta. El NORTE Los salmantinos lograron su primera victoria de la temporada ante un Valladolid que pudo puntuar RICARDO ALONSO-BARTO/OPTA Salamanca Sábado, 30 septiembre 2017, 21:28

Con el buen sabor de boca por el punto conseguido contra el todopoderoso Real Madrid llegaba el Valladolid a uno de los derbis castellano-leoneses que se verán en la presente temporada de División de Honor. Enfrente le esperaba un Santa Marta que todavía no había conseguido ganar en las cuatro jornadas precedentes, y que estrenó su casillero de victorias en un entretenido encuentro. El técnico local Sergio Hernández planteó un partido físico, y superó de esta manera a Víctor, pese a que sus pupilos tuvieron ocasiones para haber puntuado en el Alfonso San Casto.

1 Santa Marta A REAL 0 Real Valladolid Javi, Óscar, Nieto, Cebri (Raúl, min. 71), Tena (Dani, min. 83), Orea, Daly, Arnaiz, Víctor, Pablito y Rafa (Campos, min. 60). Gol 1-0, min. 49: Morante. árbitro El colegiado salmantino Alfonso Vicente Moral fue el encargado de dirigir la encuentro, asistido en las bandas por Marcos Sánchez Polo y Javier Gómez Gago. Amonestó por los locales a Boigues y por los visitantes a Pablito. Expulsó además al delegado del Santa Marta. incidencias Partido correspondiente a la quinta jornada de la División de Honor juvenil. Disputado en el estadio Alfonso San Casto con la presencia de aproximadamente 150 espectadores.

Desde el pitido inicial pudo comprobar el Valladolid que el choque frente a un aspirante a la salvación no iba a ser fácil. A los dos minutos un pase de la muerte del conjunto local era enviado a córner, y en la jugada de estrategia Visus remataba alto por muy poco. La respuesta de los pucelanos fue parecida, con una llegada por banda izquierda que despejaba a saque de esquina la zaga del Santa Marta cuando Pablito se disponía a rematar en boca de gol. En la jugada posterior un barullo en el área finalizó con un remate potente de Óscar que se marchó fuera al cruzarla demasiado.

Antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora los dos equipos volvieron a tener la opción de adelantarse en el marcador. Primero fue el local Quesada, con un remate lejano que se estrelló en el larguero y botó sobre la línea de gol. El rechazo le cayó a Aarón, que dirigió con la cabeza el esférico contra el cuerpo del guardameta Javi. También con un testarazo dentro del área pequeña la tuvo en la otra portería Víctor, culminando un contragolpe, pero Álvaro respondió con una gran parada.

Tras ese inicio trepidante, el encuentro se calmó hasta el descanso, y únicamente se vieron disparos lejanos del conjunto local que no encontraron la portería defendida por Javi. El Santa Marta aprovechaba la superioridad por alto de Aarón sobre la zaga visitante, ya que el delantero tormesino ganaba prácticamente todos los duelos y permitía a su equipo plantarse en campo contrario sin ningún riesgo. Por su parte el Valladolid daba sensación de peligro en zona de tres cuartos, pero le costaba mucho llegar hasta ahí.

Ocasiones alternas

La segunda mitad, al igual que había ocurrido en la anterior, comenzó con una ocasión para cada equipo. En la del Valladolid, una jugada ensayada en una falta lateral, Daly no consiguió batir al portero local. Pero su rival, por medio de Morante, no perdonó. Quesada había llegado a línea de fondo casi sin fuerzas, y su centro acabó en córner. En el saque de esquina el pucelano Cebri cayó al suelo, y el balón fue a parar a los pies del central salmantino, que remataba a placer para adelantar a su equipo.

No tuvo muchos problemas para defender el resultado el Santa Marta hasta el tramo final, en el que los de Víctor echaron el resto. Era el minuto 81 cuando tuvo la más clara el Valladolid, con un buen disparo desde fuera del área de Daly al que respondió con una excelente parada Álvaro, que tocó el balón lo suficiente para que se marchara a córner después de tocar el larguero. Volvió a estar atento el guardameta charro cuando una mala cesión de Boigues casi acaba en las botas de un jugador rival. Y también en la última jugada del encuentro, una falta lateral que remató dentro del área un futbolista del Real Valladolid. Era el minuto 98, y el esférico acabó en un saque de esquina que ya no se llegó a poner en juego, para alegría de una grada local a la que no hizo mucha gracia tanto tiempo añadido.