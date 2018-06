Real Valladolid «La distancia de la falta del gol era la que había soñado en la siesta» Hervías disputa la posición a Flaño en el encuentro del sábado ante el Osasuna. / GABRIEL VILLAMIL Pablo Hervías, autor del primer gol de la victoria ante el Osasuna, dice que pidió permiso a Míchel y que estaba seguro de marcar FERNANDO BRAVO Valladolid Domingo, 3 junio 2018, 15:41

Abrió el marcador en el partido ante el Osasuna, cuya victoria otorgó ayer una plaza de 'play-off' al Real Valladolid. Sabedor de la trascendencia de su gol -el cuarto de su cuenta particular esta temporada- no rehuyó esta mañana explicar, tras el entrenamiento matutino, las razones por las que pidió a Míchel lanzar la falta que se convirtió en el 1-0.

«Se produjo a la distancia que había soñado durante la siesta en el hotel antes de ir a Zorrilla. Estaba seguro de que iba a marcar. Se la pedí a Míchel -presunto responsable de lanzar este tipo de faltas- y no me puso ninguna pega: 'Toda tuya' me dijo.

Feliz por la victoria y la clasificación para la promoción, Pablo Hervías estaba todavía sorprendido por el recibimiento de la afición al Estadio. «Fue una maravilla; una gozada, aún estamos impresionados», dijo.

El extremo riojano del Real Valladolid reconoció que el hecho de haber disputado ocho 'finales' en los partidos que lleva en nuevo míster como responsable del banquillo pude desgastar pero, mentalmente, les hace más fuertes. «Estoy orgullosos de mis compañeros, del cuerpo técnico y de todo el entorno del equipo por cómo lo estamos haciendo», dijo.

Hervías afirmó también que, incluso, le gusta que el primer encuentro de 'play-off' se dispute en Zorrilla, aunque presumiblemente es más favorable disputar el último partido de cada eliminatoria en casa. «Si sacas aquí un buen resultado, ellos tienen más tensión porque se ven obligados a sumar en el segundo partido», explicó.