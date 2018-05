Real Valladolid «Duplicamos contrato y tenemos prima; nadie tiene más motivación» afirma Deivid Deivid celebra uno de los goles frente al Oviedo. / G. VILLAMIL El central, que ayer entrenó con el equipo, cree que necesita una semana más y que podría jugar siete partidos FERNANDO BRAVO Valladolid Martes, 8 mayo 2018, 14:21

Cuando se le pregunta si tendrá oportunidad de reengancharse a la Liga, da por hecho que el Pucela jugará el 'play-off'. «Sería prematuro pensar el Albacete, pero espero estar los siete siguientes» aventuró Deivid.

Contenidos relacionados El Pucela visitará al Lorca el sábado 19 a las 20:30 horas

El Valladolid tiene un problema grave en defensa la próxima jornada por la sanción de Calero. Deivid, que compareció esta mañana en la sala de prensa tras el entrenamiento matutino no está seguro de cómo lo solucionará Sergio González: «Si estuviera Luis César [anterior entrenador] diría que el sustituto sería Moyano, pero con Sergio no lo sé. Ojalá fuera yo».

Cuando se le sugirió que rivales como el Lorca podrían tener motivaciones extradeportivas para ganar al Real Valladolid, Deivid desmontó la posibilidad o, al menos, la eficacia de las primas a terceros.

«Más motivación que subir [a Primera] y llevarnos la pasta nosotros, no creo que tenga nadie. El ascenso supondría que todo el mundo duplica el contrato. El que no se quede en el equipo tendrá oportunidad de ir a otro en mejores condiciones y, además tenemos una prima por el ascenso que creo que no sería comparable con la que pudieran ofrecer a otro equipo por ganarnos», confesó

Deivid, que después de tres meses lesionado, confía en estar a disposición del míster la próxima semana desmontó el discurso 'oficial' sobre el fin de Ligas. «No es verdad que no hagamos números. Claro que los hacemos». Según Deivid, el Pucela necesitaría ganar tres partidos para garantizar la promoción. «Se necesitan 66 puntos mínimo para el 'play-off'. dijo.