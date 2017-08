Real Valladolid El entrenador ya tiene decidido el once inicial blanquivioleta El técnico del Valladolid en el banquillo que ocupará este sábado Luis César afirma que le ha costado mucho tomar la decisión sobre quién ocupará la portería ELOY DE LA PISA Valladolid Jueves, 17 agosto 2017, 13:03

Tranquilo, satisfecho, con las ideas claras y sin rehuir pregunta alguna. Así se mostró Luis César Sampedro, entrenador del Real Valladolid en la primera comparecencia antes de comenzar este sábado la Liga. Reconoció de primeras que ya tiene decidido el once inicial, en el que no estará Óscar Plano que apenas ha entrenado esta semana, aunque no quiso desvelarlo, y fue sincero al señalar que la decisión más difícil ha sido la de quién se pondrá en la portería.

El entrenador blanquivioleta incidió de nuevo en los argumentos y aspectos que ya adelantó en su presentación como técnico del Valladolid: «No hay apellidos, solo hay jugadores y trabajo», enfatizó un par de veces, hasta el punto que apuntó que para confeccionar el once que saltará el sábado a Zorrilla se ha basado «en lo que he visto en los partidos, en los entrenamientos y en mi intuición». Pero, con todo, restó importancia al hecho mismo de la titularidad y lanzó un mensaje a los jugadores señalando que los que ganan el partido son los que acaban el encuentro y que sería absurdo que alguien se sintiera titular solo por jugar de inicio ante el Barcelona B.

Luis César tocó numerosos puntos de la actualidad del club y de la plantilla: espera algún refuerzo para la zona de ataque, negó que hubiera exceso de jugadores en el centro del campo -«En Segunda necesitas tener a la mayor cantidad de gente disponible siempre»-, y no valoró la posible llegada de Kiko Olivas por la sencilla razón de que «no hablo de cosas que no han pasado».

Respecto a Anuar, que se lesionó durante la semana y está descartado para el partido del sábado, dijo que es jugador del primer equipo, que cuenta con él y que el problema del chaval es que juega en una posición en la que hay muchísima competencia «y muy dura». Sobre el resto de jugadores del filial reiteró una vez más que les ha visto y que mantiene que muchos de ellos le han sorprendido. No dijo si subiría alguno más al primer equipo, perdo dejó entrever que con lo larga que es la temporada habrá oportunidades.