Real Valladolid Espera por De Tomás y Ortuño, e inminente salida de Sergio Marcos del Real Valladolid
A. P. Valladolid
Martes, 29 agosto 2017, 14:38

Pasan los días y Raúl de Tomás se hace de rogar mientras el Real Valladolid espera que el delantero madrileño cumpla su promesa de volver a Zorrilla si no encuentra equipo en Primera. La pelota está en el tejado del goleador, al que se le han puesto todas las facilidades y con el que no habría problema en pagarle el salario (incluido el porcentaje superior al 50% que percibiría Hacienda). El deseo de su vuelta es directamente proporcional a la cautela que muestra el club:nadie quiere dar un paso en falso en medio de una situación que empieza a resultar desconcertante, aunque hay confianza en que mantenga su palabra. La otra opción en la que trabaja el Real Valladolid es la de Alfredo Ortuño. Hace dos semanas se le daba por perdido, porque apuntaba a Primera División, pero los días han transcurrido sin que se concretase ninguna operación y el delantero de Las Palmas también había dado su palabra al Real Valladolid de que llegaría a Zorrilla si no encontraba sitio en la élite. El club no fichará por fichar y solo incorporará un refuerzo ofensivo si considera que puede dar la talla.

Antes del 31 de agosto, también se prevén salidas. La más inminente es la de Sergio Marcos, que ya sabe que no tendrá ningún protagonismo en una plantilla plagada de centrocampistas.

Toni Villa cuenta, en principio, para el nuevo proyecto, pero también saldrá del Real Valladolid si sigue mostrando el pobre nivel que ha ofrecido durante toda la pretemporada, en lo que se interpreta desde el club como una actitud para forzar su vuelta hacia la Cultural Leonesa. Toni se quedó en el banquillo en la primera jornada y no fue convocado en la segunda.