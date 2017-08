Real Valladolid Frenazo para Anuar en el Real Valladolid Anuar, esta pretemporada con el Real Valladolid. / Carlos Guerrero-LOF El ceutí tendrá que volver al filial, a la espera de salir cedido en invierno si la situación no varía ARTURO POSADA Valladolid Martes, 15 agosto 2017, 11:30

Los informes elaborados por el Real Valladolid sobre el rendimiento de Anuar Mohamed Tuhami en la pretemporada son desfavorables para el canterano: a juicio del cuerpo técnico y de la dirección deportiva, el mediocentro ceutí no ha estado al nivel esperado en los partidos de preparación y se ha quedado sin hueco en el primer equipo. Anuar conoce de primera mano la situación porque la pasada semana él y su representante, Fernando Redondo, se reunieron con Miguel Ángel Gómez para buscar diferentes alternativas. La primera pasaba por una salida del canterano con destino a un equipo de Segunda División. Sin embargo, no hay opciones reales de que eso suceda ahora: a pocos días del inicio del campeonato, no han aparecido destinos en la categoría de plata. La segunda opción, dejaría a Anuar con ficha del filial, pero con presencia en los entrenamientos del primer equipo y la posibilidad de que Luis César cambie de opinión. Si la situación no ha variado en diciembre, al mediocentro se le buscaría una cesión en el mercado invernal.

Anuar se ha mostrado reacio a volver a la disciplina Real Valladolid B, aunque el jugador parece resignado a formar parte de nuevo de la plantilla del filial. «Se le hace un poquito costoso porque lleva un montón de años jugando ahí, demostrando que es un tío competitivo y que se parte el alma», señala Fernando Redondo, su agente. «Ahora tenemos que tratar esa barrera psicológica y ver cómo lo afrontamos», añade el representante.

Anuar no es el único canterano en esta situación: David Mayoral, actualmente lesionado en la rodilla, tampoco ha convencido aLuis César ni a Miguel Gómez y tomará igualmente el camino de vuelta hacia el filial. El club esgrime la situación del propio Mayoral en la pasada campaña como un recordatorio a Anuar: el extremo abulense, que brillaba con el Promesas en Segunda B, buscó una rápida progresión en Segunda con una cesión en el UCAM, pero no tuvo el recorrido esperado en el conjunto murciano. En Zorrilla se contempla ahora aquella decisión como un error: Mayoral no estaba hecho, quiso correr demasiado y vio frenada su progresión. El mensaje del Real Valladolid a Anuar y Mayoral es idéntico: tienen que demostrar más.

La dirección deportiva que lidera Miguel Ángel Gómez entiende que los canteranos que no encuentran acomodo en el primer equipo cuentan con más posibilidades de pulir defectos y de asomarse al primer equipo si prosperan en el filial, donde están más controlados por el club.

Anuar se enfrenta también a la superpoblación que tiene el Real Valladolid en la medular, aunque Fernando Redondo, agente del canterano desde hace una década, considera que el puesto del ceutí no es tanto el de pivote defensivo o cabecero de área, sino que rendiría mejor «jugando a un costado del mediocentro». «Como pivote, ha de guardar la posición y eso le coarta a la hora de expresar su caudal físico. No creo que haya nadie en la plantilla que elimine más contrarios que él en conducción por lo que siempre crea superioridad numérica. Su velocidad le permite también ayudar a completar la jugada o replegarse. Creo que se equivocan los que piensan que tiene que jugar en el puesto de Luismi, Sulayman o Borja».

En cualquier caso, Redondo agradece las oportunidades de Anuar en la pretemporada blanquivioleta. «Nunca había jugado tantos minutos con el primer equipo como este verano. En eso, este año no tenemos queja».