No voy a poner la comparación con la gata Flora porque esto es un periódico serio y no procede, pero como todos conocemos el dicho ya sabéis a qué me refiero. Hablo de la gata Flora por el comportamiento que tenemos como masa en un estadio de fútbol.

El comportamiento que me sorprende es que llevamos años pidiendo cantera y este año que hemos visto en el campo a más jugadores del filial en menos de media temporada que en el último lustro, hay quien pide el despido del entrenador por unos resultados que tampoco son malos.

Yo tengo claro que a las renovaciones de Anuar, Calero, Miguel y el deseo de prolongar el contrato a Toni, hay que atar a Luis César Sampedro. Su trabajo y el de la dirección deportiva está muy por encima de los resultados. Por supuesto que deseo lograr el ascenso, pero si cuatro chavales de la cantera se consolidasen cada año, yo daría por bueno quedarme algún año más en Segunda. Más que nada porque hemos visto equipos que se han quedado en Segunda más años de los que parecían y cuando han subido con un proyecto de cantera no solo han ascendido sino que han logrado buenos beneficios de vender a esos jugadores llegando incluso a jugar en Europa.

Hace un mes todos estábamos contentos. Íbamos a Zorrilla con ganas porque el equipo nos divertía e incluso perdiendo aplaudíamos las actuaciones del equipo. Hoy es verdad que parece que el equipo se ha caído, pero aun así yo no veo un equipo a la deriva, sin ganas y que haya tirado la temporada. Veo un equipo con muchas ganas y actitud que, sin embargo, actúa bloqueado. Soy más de corregir errores que de dar bandazos, más aún si entiendo que los últimos malos resultados son más por cuestión de algún detalle que por una mala planificación o un mal trabajo.

Son cosas mías, pero creo que nos hemos obsesionado con los goles recibidos en los últimos partidos y engañados por la cifra de goles a favor no vemos que solo hemos marcado un gol en jugada en lo últimos ocho partidos. En los últimos siete partidos, desde el partido contra el Alcorcón, hemos encajado 0,3 goles menos por partido que en los primeros nueve, pero hemos pasado de sacar 1,7 puntos de media a sacar solo 1. Eso es debido a hemos pasado de marcar 2,2 goles de media a 1,2.

Yo sigo confiando en Luis César. Por su valentía en su propuesta de fútbol, por su valentía en el trabajo y oportunidades a los más jóvenes y porque me parece un tipo sincero y muy lejos de ser el vendehúmos que alguno dice que es