Real Valladolid «Gente que no conocía me paraba y me decía: ‘Eres un crac, Anuar’» Anuar celebra su gol ante el Zaragoza / EL NORTE El mediocentro ceutí del Real Valladolid marcó el gol que abrió la victoria frente al Zaragoza FERNANDO BRAVO Valladolid Jueves, 28 diciembre 2017, 11:54

Recatado, pero sin ocultar cierto orgullo, Anuar se dejó llevar por la nostalgia festiva de su tierra, Ceuta, donde la población musulmana no celebra la Navidad pero fueron muchos, dice, los que celebraron su primer gol en el fútbol profesional, el que abrió el marcador del último partido del año, frente al Zaragoza, que supuso la segunda victoria consecutiva con la que el Real Valladolid cerró 2017. «Me han felicitado muchísimo. El partido fue en abierto y mucha gente pudo verlo en Ceuta. Todo el mundo sabe que juego en el Valladolid. Tuve la suerte de marcar un gol, algo que no pasa frecuentemente» –rió –. «Por la calle, gente que no conocía me felicitaba, me decían cosas como ‘eres un crac, Anuar’. Algo para mí extraño».

El mediocentro ceutí compareció en la sala de prensa tras el entrenamiento de ayer en los Anexos para reivindicar que forma parte de un buen equipo, que el parón ha servido para reflexionar, tras las dos victorias, sobre este hecho y para tomarse un descanso «necesario». Sobre su estado físico, aseguró que Fran, el preparador físico, había programado sus vacaciones y que no han perdido el ritmo de trabajo.