REAL VALLADOLID Gianniotas llega al Real Valladolid para «celebrar un ascenso» El internacional griego está «físicamente bien» y listo para jugar en Liga ARTURO POSADA Valladolid Martes, 5 septiembre 2017, 13:24

Giannis Gianniotas se ha ejercitado este martes por primera vez con el Real Valladolid después de volver de su convocatoria con la selección griega. «Se trata de un extremo rápido, que viene cedido por Olympiakos, y que llega a aportar la velocidad que queremos tener en las bandas. Cumple perfectamente el perfil que buscábamos», ha señalado Miguel Ángel Gómez, director deportivo blanquivioleta, en la presentación del futbolista.

Gianniotas, de 24 años, ha demostrado en sus primeras palabras su «felicidad por llegar al Real Valladolid». «Espero tener una buena temporada y celebrar el ascenso a final de temporada a Primera».

El internacional griego asegura que se siente cómodo en las dos bandas del ataque, pero prefiere «jugar en la derecha». La oferta del Real Valladolid le sedujo después de mantener contacto con la gente del club. «Cuando hablé con ellos me hicieron sentir un jugador importante. He venido aquí para mejorar. Ellos creen en mí».

A Gianniotas no le importa jugar en Segunda División, ya que considera que el fútbol en la categoría de plata española «es muy bueno». «Vengo a dar lo mejor de mí», ha subrayado.

Su primer entrenamiento le ha dejado muy buenas sensaciones, ya que sus nuevos compañeros «se han mostrado muy acogedores». «Me he sentido muy bien desde el primer minuto. Estoy muy contento con estos jugadores al lado».

Gianniotas tenía alguna referencia del Real Valladolid gracias a su compatriota Nikos Karámbelas, que le habló de las virtudes del club tras su paso por Zorrilla. De momento, el nuevo refuerzo no ha tenido oportunidad de ver los primeros partidos del Pucela ya que coincidieron con su concentración con la selección griega. «Sí he visto los resúmenes y he comprobado que hay un gran equipo, con un gran entrenador. Creo que podemos luchar por el gran objetivo de ascender a Pimera».

El extremo se siente «físicamente bien», aunque se ha quedado fuera de la lista para jugar la Copa en Huesca este miércoles ya que ha llegado «cansado» tras el largo viaje para incorporarse al Real Valladolid. «Para el siguiente partido de Liga estaré disponible».

Tras la presentación, Miguel Ángel Gómez ha sido preguntado por la situación de Alfredo Ortuño, pendiente de inscripción en la Liga tras su fichaje a última hora. «Supongo que estarán supervisando la documentación. Nosotros seguimos en la misma postura de ayer [lunes]. No hemos variado ni un ápice. Estamos intentando que visen la licencia y suponemos que se pronunciarán a lo largo del día. Creo que las cosas están muy claras y, desde mi punto de vista, tienen que atender a las pruebas objetivas y reales».