Real Valladolid En Gijón preocupan sus bajas en defensa; la ausencia de Míchel les reconforta Los periodistas que siguen al Sporting analizan al Real Valladolid antes de la eliminatoria J. A. PARDAL Martes, 5 junio 2018, 07:58

Gijón y Valladolid son dos ciudades distanciadas por 275 kilómetros que comparten una ilusión:la de ascender a Primera División saliendo triunfadores del 'play-off'. Por suerte o por desgracia, los dos equipos no podrán jugar en la máxima categoría nacional en la próxima temporada. Solo uno puede pasar a la segunda ronda.

Ambos, históricos de Primera, se jugarán el todo por el todo a doble partido, con la primera entrega en el Nuevo José Zorrilla el próximo jueves (20:30 horas). A ambos lados de la frontera que separa Asturias y Castilla y León se mira con lupa al otro equipo, para intentar adivinar, a cinco días vista, cómo terminará la eliminatoria.

Desde Gijón se temen dos fortalezas del equipo blanquivioleta: su potencial ofensivo y su racha ascendente. Así lo refleja, al menos, Pepe Pérez, periodista de la Cadena Cope en la ciudad asturiana. «El Sporting sabe que juega contra un rival que llega en un buen momento. Haber ganado en Zorrilla no supone ninguna confianza para ellos, porque una vez llegados al 'play-off', cualquier cosa puede pasar». En ello coincide Javier Barrio, de El Comercio, para el que «el Real Valladolid es el mejor equipo del último tramo de la temporada». «Tienen al mejor jugador de la categoría, que muy peligroso en las segundas jugadas y canaliza todo el juego del equipo. Además, junto a él está Óscar Plano, que está haciendo una gran temporada».

Pese a todo, desde la ciudad se alerta de que los malos resultados del Sporting no son fruto de un mal momento, sino que el conjunto «desconectó de la liga tras perder en Zaragoza y ante el Barcelona B», en palabras de David González, de Cadena SER Gijón. «Tal vez, el equipo que mejor le viene al Sporting es el Real Valladolid, porque Baraja no prioriza tener el balón, sino esperar atrás y salir a la contra. Así fue la victoria en Zorrilla».

En lo que si hay quorum en la prensa gijonesa es sobre la transformación del Pucela tras la llegada de Sergio. «Con el cambio de entrenador tienen mucho orden, que es lo que le faltaba antes. Conserva la pegada, pero se guarda mejor atrás», resume Javier Barrio, en línea con lo que afirma Andrés Menéndez, de La Voz de Asturias. «Es un equipo intenso, con buenas individualidades ofensivas además de Mata». «Ya se les vio en el encuentro de la segunda vuelta de la liga, cuando acababa de aterrizar Sergio en Valladolid».

En la ciudad de la playa de San Lorenzo, «volcada con su equipo», como asegura Pepe Pérez, lo que más preocupa es la mala racha de los suyos, que llegan muy justos a este tramo final de la liga. «La parte buena de esto es que han podido asimilar que iba a tocar jugar 'play-off' desde hace varias jornadas», afirma. «Los equipos llegan en dinámicas muy diferentes, así que en Gijón se le tiene mucho respeto al partido, el Sporting no está tan sólico como cuando ganó en Zorrilla», reconoce el periodista de la SER.

Javier Barrio relata que el equipo rojiblanco «logró una gran remontada y ha llegado a los últimos partidos con jugadores con muchos kilómetros en las piernas. Baraja les ha rotado en las dos últimas semanas para que se refrescaran; la clave de la eliminatoria va a pasar por cómo lleguen a ella los jugadores más decisivos».

Con todo, lo que más preocupa en El Molinón no es el Pucela, sino las bajas de Álex Pérez y Alberto Guitián. «El gran debate pasa por si subir al central del filial Víctor Ruiz o incluso reconvertir a Bergantiños», relata Menéndez, que da por seguro que Juan Quintero no va a jugar ya que no ha disputado ni un solo minuto con Baraja desde que el vallisoletano llegó a Mareo.