Gómez confía en la vuelta de De Tomás y anuncia que Calero jugará en el primer equipo El director deportivo del Real Valladolid dice que el delantero madrileño «tiene las puertas abiertas» A. P. Valladolid Martes, 8 agosto 2017, 13:09

Miguel Ángel Gómez ha repasado la actualidad deportiva del Real Valladolid en la presentación de Antonio Cotán como nuevo mediocentro ofensivo del equipo blanquivioleta. El director deportivo se ha referido a varios casos concretos, empezando por el delantero Raúl de Tomás, con el que le gustaría contar esta campaña tras el gran nivel que mostró la temporada pasada. "Tiene las puertas abiertas y le hemos dado llaves del estadio. Cuando quiera puede coger el coche o el tren y venirse para acá. Pero una cosa es lo que nosotros valoramos y otros sus objetivos, que pasan por jugar en Primera División. Con nosotros sería muy importante y nos ayudaría mucho a mejorar el nivel. Sé que él quiere mucho a este club y, si nos puede ayudará, lo hará. Que pase el tiempo no es malo para nosotros".

Gómez ha hablado igualmente del caso de Alfredo Ortuño, delantero de la UD Las Palmas, por el que también puja el Real Valladolid. "Ya dije que Ortuño es un gran jugador, con unas cualidades muy buenas para el equipo. Estamos igual: los equipos de Primera buscan esas posiciones. Queremos tener jugadores preparados para cualquier momento. Ortuño tiene un perfil muy interesante".

El director deportivo del Real Valladolid ha admitido que Asier Villalibre es otro de los jugadores en la agenda. "Lo hemos seguido y lo conocemos bien desde que era cadete. Pertenece al Athletic Club y tiene unas condiciones muy interesantes".

Gómez ha confirmado que el canterano Fernando Calero será "central del primer equipo y llevará el número 5". "No se lo he regalado yo. Se lo ha ganado él gracias a su rendimiento".

Sobre el caso de Toni Villa, el director deportivo ha explicado que la situación le cansa "un poco". Gómez ha resaltado que no se ha recibido "ninguna oferta por él" y cree que los cantos de sirena que le llegan desde la Cultural Leonesa han afectado a su rendimiento en pretemporada. "La situación no ayuda a que él dé lo que lleva dentro. No hemos visto lo que podíamos ver. Lleva más fútbol dentro del que está mostrando. Toni es una gran persona y su familia es encantadora. No sé quién habla con él y quién le puede regalar el oído. Viene de un proceso de éxito y ha sido clave [la pasada campaña en la Cultural]. Es normal que quieran quedarse con él".