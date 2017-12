REAL VALLADOLID Guitián considera que faltan ayudas en defensa El futbolista cántabro apunta que muchos goles encajados por el Real Valladolid tienen una responsabilidad colectiva A. P. Valladolid Lunes, 4 diciembre 2017, 13:44

Alberto Guitián ve al Real Valladolid demasiado expuesto en defensa, y sin las ayudas necesarias para centrales y laterales. “Cuando se encajan goles no siempre es culpa de uno. Los once tenemos que defender y ayudarnos lo mejor posible. En algún gol no estamos haciendo las ayudas que debemos. Es cuestión del once, no solo de centrales y laterales. A veces desbordan a un lateral, pero no tiene una ayuda cerca que le permita que no se le vaya el rival. Son las cosas del sistema que tenemos, al jugar muy abiertos. Hay partidos que hemos hecho ayudas perfectas y otros que no”, apunta el futbolista cántabro.

Guitián apareció en el once en la última jornada ante el Numancia, pero lo hizo como mediocentro ante las bajas de Borja Fernández y Luismi Sánchez, aunque luego ocupó la posición de defensa central tras la expulsión de Kiko Olivas. “Me encontré bien de medio. Estaba Anuar por delante, que hace mucho trabajo y abarca mucho campo. Yo estaba más posicional, para ayudar a los centrales y me encontré cómodo. Los cambios dentro del partido nunca son fáciles, pero yo estoy más acostumbrado a jugar como central y no me costó. La pena es que llegó en un momento del partido en el que había avalancha del Numancia. No es que trenzaran jugadas maravillosas, pero nos hizo daño la estrategia. Es algo que tenemos que solucionar”.

El fiasco ante el Numancia (derrota por 2-3 después de ver cómo se escapaba una ventaja de 2-0) ha dejado al vestuario “fastidiado”, en palabras de Guitián. “Tenemos que pensar ya en Albacete, que será un partido difícil. Los fallos los analizamos cada vez que ocurren. El míster hará ejercicios para ver lo que tenemos que mejorar. Yo creo que estuvimos bien en la primera parte y el partido se pudo liquidar ahí. En la segunda no salimos mal los primeros diez minutos, pero yo creo que nos hizo más daño el gol que la expulsión. El equipo se bloqueó y empezó a perder terreno. La expulsión nos condicionó y tuvimos que hacer un cambio de piezas. Empezamos a no tener la pelota y estuvimos mal en el balón parado defensivo. Eso nos hizo perder el partido”.