«¿Heredero de Aduriz en el Athletic? Yo solo pienso en esta etapa en Valladolid» Presentación de Asier Villalibre / Real Valladolid El delantero Asier Villalibre llega «ilusionado» a Zorrilla con la idea de «darlo todo» A.P. Valladolid Lunes, 21 agosto 2017, 14:05

Asier Villalibre ve su cesión en el Real Valladolid como una gran oportunidad para progresar en prometedora carrera. El delantero, de 19 años y que llega a Zorrilla a préstamo por el Athletic Club, sabe que en San Mamés le contemplan como el posible heredero del goleador Aritz Aduriz, pero para él eso son palabras mayores. «Aduriz solo hay uno. Yo no pienso en eso ahora mismo, sino en esta nueva etapa, en este fin de semana. Quiero darlo todo», ha expuesto Villalibre en su presentación como blanquivioleta este lunes.

Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Real Valladolid, ha definido a Asier Villalibre como «un delantero combativo, con olfato y que va muy bien al espacio». «Es un incordio para las defensas».

Villalibre ha hablado de su nuevo destino con jugadores del Athletic que han pasado recientemente por Zorrilla, como Kepa Arrizabalaga, Mikel Balenziaga y, sobre todo, Markel Etxeberria. «Es con el que más he charlado, porque es muy buen amigo mío. Me ha hablado muy bien del club. Él estuvo muy contento aquí y me ha dicho que disfrute lo máximo».

Tras la presentación de Villalibre, Miguel Ángel Gómez ha pasado revista a algunas situaciones de mercado. La más inminente es la llegada de Kiko Olivas a Zorrilla tras la rescisión del central con el Girona. «Es un jugador que nos encaja en nuestro perfil y puede ser interesante, pero no nos gusta tirarnos a la piscina. Ojalá venga. Cumple los requisitos que buscamos para competir», ha declarado Gómez.

El director deportivo blanquivioleta ha insistido en su deseo de que Raúl de Tomás vuelva a Zorrilla, aunque ha recordado que el delantero «tiene la aspiración de jugar en Primera» y es consciente de que otros equipos de Segunda lo pretenden. «Él siempre ha declarado que en Segunda vendría al Real Valladolid, aunque él busca estar en Primera. Creo que se lo merece porque tiene un perfil para jugar en la élite. ¿Contextos? En fútbol vemos que pasa cualquier cosa. Él conoce nuestras intenciones, cómo le apreciamos club y afición, y sabe que esta es su casa».