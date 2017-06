Real Valladolid Herrera recuperará a Villar en la convocatoria ante el Cádiz Villar celebra uno de sus goles con los afcionados en Alcorcón El técnico ve al jugador «comprometido» y cree que se merece «salir con la cabeza alta» del Real Valladolid ARTURO POSADA Jueves, 8 junio 2017, 18:58

Juan Villar formará parte de la lista de convocados en la última jornada el próximo sábado ante el Cádiz (José Zorrilla, 20:30 horas). El futbolista, que se quedó fuera de la citación ante el Reus tras desvelarse su compromiso firmado para las próximas tres temporadas con el Tenerife, vuelve a contar para Paco Herrera. «Lo normal es que esté entre nosotros. He hablado con él y he notado que su compromiso es completo para ayudarnos hasta el final. He valorado nuestra necesidad de tener jugadores que nos den goles en todos los partidos. Pero también tengo claro que si hubiera estado en Reus, no habría cambiado el cariz del partido», ha señalado este jueves el entrenador del Real Valladolid.

Herrera recuerda que Juan Villar ha aportado mucho al Real Valladolid, especialmente la campaña pasada, cuando resultó decisivo para un equipo que se asomó al abismo. «Me duele que tenga un final feo. Pienso en él, no valoro otra cosa. Este es un último partido en el que nos jugamos todo y creo que la gente va a estar con nosotros, salga quien salga. Es lo que creo que va a suceder. Nuestro público va a apoyar a todos. Si al final todo lo que pensamos se confirma, Juan se merece salir de aquí con la cabeza bien alta porque él se lo ha ganado. El año pasado le dio mucho al equipo y este año también ha hecho goles importantes».

Paco Herrera explica que Villar estaba «dolido» tras la decisión del técnico de dejarle fuera de la lista para Reus. «Tengo claro que su respuesta, tras la conversación que hemos tenido, ha sido de una persona comprometida, de una persona que quiere ayudar y aportar».

Ante la última jornada de la temporada regular, el entrenador del Real Valladolid recuerda que su equipo tiene «la obligación de ganar» y que «no puede fallar ante el Cádiz». Sin embargo, no se atreve a pronosticar qué sucederá en el Levante-Huesca, donde resulta necesario que los oscenses no logren la victoria para que el Real Valladolid se clasifique para el 'play-off'. «Solo me cambiaría por el Huesca en relación al rival que tiene y la motivación que puede tener. El Levante es el mejor equipo de la Liga y, en un partido normal, ganaría con un 95% de posibilidades. Ahora no sé qué puede pasar [al estar ya ascendido]. Pero no me cambio por el Huesca. Quiero ganar este partido y que pasemos ganando porque nos dará más fuerza».

Herrera confía en que el Levante-Huesca finalice en tablas. «Rezo porque haya un empate. Nosotros no podemos jugar a otra cosa que no sea ganar al Cádiz. Claro que existe la posibilidad de que el Levante gane y que el empate nos sirva, pero ese no es el camino. Nuestro único camino pasa por vencer».

El entrenador del Real Valladolid ha explicado que en su conversación con el presidente Carlos Suárez durante la sesión del miércoles se habló de la situación de Juan Villar y del propio futuro del técnico. «Hablamos un poco de todo eso. Pero a estas alturas, no puede ni debe haber nada que distorsionen lo importante, a pesar de que algunas cosas han podido hacerlo. Todo ha quedado al margen porque es como tiene que ser. Solo tenemos un objetivo que está por encima de todo: ganar el sábado. Tiempo habrá para todo lo demás».