REAL VALLADOLID Hervías: «El Eibar me puede repescar en enero, pero yo estoy centrado en el Real Valladolid» El extremo acepta su rol como suplente en los últimos partidos aunque pelea por la titularidad EL NORTE Valladolid Miércoles, 8 noviembre 2017, 13:46

Pablo Hervías ha pasado de titular a suplente en el Real Valladolid, una situación que asume con naturalidad. «Si juego de titular, fenomenal. Si lo hago como suplente, salgo a pedir todos los balones. Todos queremos jugar de inicio, pero acepto el rol. Tuve molestias musculares, no muy graves, y salí del once el día de Vallecas. Mis compañeros lo hicieron bien y he seguido trabajando en la sombra. Cada vez que salgo, intento pedir los balones, sacar centros y hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol».

En Vallecas, el Real Valladolid perdió con estruendo y Hervías matiza: «Sí, pero los compañeros que jugaron en mi puesto lo hicieron bien, no lo hicieron mal. Es verdad que perdimos 4-1, sí, pero el siguiente partido ganamos 4-0».

Hervías está cedido por el Eibar y el cuadro armero puede recuperarlo antes de que acabe la temporada, una posibilidad que ya se ha apuntado en diferentes informaciones. «Ellos vienen a verme en cada partido. Estoy tranquilo en ese aspecto. Estamos a 8 de noviembre y es muy pronto para hablar de eso (su vuelta). Yo estoy cedido aquí un año. Es verdad que el Eibar me puede repescar en enero y más adelante, pero yo estoy tranquilo aquí. Yo no les he dicho nada. Estoy centrado en el Real Valladolid ahora mismo. Estoy trabajando mucho. Esperemos que la racha del equipo cambie y hagamos un mes bueno de resultados hasta Navidad y nos vayamos de vacaciones todos contentos».

Pablo Hervías recuerda que él es un «extremo puro, de encarar, coger el balón y tirar hacia adelante». «Ese es mi fútbol. No sé si será el punto de inflexión para entrar en el once o no. Sí el míster quiere encarar por fuera, yo me ofrezco voluntario», dice con una sonrisa. Este domingo ante el Sporting, no cree que Luis César revolucione el dibujo táctico del Real Valladolid: «El sistema no creo porque al final un entrenador tiene que morir con sus ideas, si es que muere. Y cambios de jugadores no sé si hará. Igual sí, igual no. Si digo que dos o tres y luego no cambia ninguno, pues me replantearé lo de ser entrenador cuando deje el fútbol. Prefiero no mojarme y que lo decida él».