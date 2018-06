Fútbol La historia del hincha del Real Valladolid que perdió las gafas tuvo final feliz Jesús Aparicio, en el centro, justo antes de que Mata lanzase el penalti. / Twitter Jesús Aparicio se ha convertido en inesperado protagonista de un vídeo que cosecha más de 43.000 reproducciones en Twitter J. A. PARDAL Valladolid Jueves, 7 junio 2018, 13:28

El pasado domingo el realizador de televisión Javi Robledo colgaba en Twitter este mensaje al que acompañaba un vídeo:«Ayer en el partido Real Valladolid vs Osasuna pasó esto... esperemos que las haya encontrado».

En las imágenes se podía observar cómo Jesús Aparicio (moreno, de 20 años y con gafas) observaba atentamente el partido y de repente estallaba de alegría, a la vez que el resto de la grada. Corría el minuto 62 de partido y Mata acaba de certificar, de penalti, la clasificación del Real Valladolid para la fase de ascenso a Primera División.

A partir de ese instante, Jesús no cambió de color de pelo y seguía teniendo la misma edad, pero ya no miraba a través de sus gafas; acababan de saltar por los aires. «Estaba sufriendo la tensión previa al penalti y no sabía si mirar o no, por los nervios. Mata marcó, salté y al ir a coger la bufanda que llevaba en el cuello, las gafas salieron volando. Yo no sabía hacia dónde habían ido», resumía para este diario.

Sigue leyendo tras el vídeo

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Ayer en el partido <a href="https://twitter.com/realvalladolid?ref_src=twsrc%5Etfw">@realvalladolid</a> vs <a href="https://twitter.com/CAOsasuna?ref_src=twsrc%5Etfw">@CAOsasuna</a> pasó esto..... esperemos que las haya encontrado <a href="https://twitter.com/hashtag/valladolidosasuna?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#valladolidosasuna</a> <a href="https://t.co/8ZkGnfphVW">pic.twitter.com/8ZkGnfphVW</a></p>— javi_robledo (@javi_robledo) <a href="https://twitter.com/javi_robledo/status/1003194970663276544?ref_src=twsrc%5Etfw">3 de junio de 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Pese a que encontrarlas podría ser como buscar una aguja en un pajar, ya que ese día había más de 22.000 personas en Zorrilla, la fortuna sonrió a este joven aficionado, abonado al Pucela desde el ascenso con Djukic. «Aparecieron dos filas más abajo. Las vio un señor, miró hacia arriba extrañado y me vio a mí buscándolas». Final feliz para todos.

Este joven hincha reconoce que vive el fútbol muy intensamente. «Normalmente paso bastantes nervios y estoy botando y demás. Este era un partido especialmente importante», asegura, mientras se escuda en que no suele llevar las lentes porque tiene «muy poca graduación». «Se me olvida que las llevo».