Real Valladolid Ibán Salvador asegura que su intención es la de seguir en Valladolid Ibán Salvador esta mañana después del entrenamiento. / EL NORTE El primer equipo ha entrenado esta mañana con la vista ya puesta en el Sevilla Atlético del próximo fin de semana LAURA ASEGURADO Domingo, 20 agosto 2017, 14:05

La primera plantilla del Real Valladolid se ejercitó esta mañana de domingo en los Campos Anexos para empezar a preparar el próximo compromiso liguero, que será el próximo sábado en Sevilla ante el filial nervionense.

Como es de costumbre en el entrenamiento después de un día de partido, los titulares del partido de ayer ante el F.C. Barcelona B en el José Zorrilla se han ejercitado a un ritmo menor que el resto de compañeros. Calero y Mayoral continúan en manos de los fisioterapeutas, mientras que Anuar ya se ha vuelto a reincorporar al grupo.

Ibán Salvador, uno de los once titulares de ayer y protagonista del único gol del Pucela, ha manifestado sus sensaciones sobre el partido de ayer. «Es una lástima que mi gol no sirviera para nada. Buscábamos lo colectivo, no lo individual», comentaba el jugador esta mañana en rueda de prensa.

«Al descanso no habíamos hecho lo que veníamos trabajando», señala Ibán, quien añade que «con un 0-2 era difícil pero no imposible remontar. Se intentó pero no se pudo conseguir». A raíz del gol de Ibán en los primeros compases de la segunda parte el Barça B «se echó un poquito para atrás» y el Valladolid tuvo sus oportunidades, pero «cuando vas con el resultado en contra te desquicia que el rival pierda tiempo», comenta el delantero.

A Ibán no le sorprende la titularidad de ayer. «El año pasado empecé también de titular y al quinto partido salí fuera y el octavo no fui convocado», comenta el jugador, quien desea que esto siga así porque él «quiere estar en Valladolid». «He empezado bien y mi intención es la de seguir aquí». Salvador asegura que no ha vuelto a tener contacto con ningún otro club y que la puerta, en principio, está «cerrada a una posible salida».