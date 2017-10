REAL VALLADOLID Integra se suma a los patrocinadores del Real Valladolid Suárez, rodeado de los responsables de Integra. / G. Villamil La empresa asturiana esponsorizará al club blanquivioleta las dos próximas temporadas ARTURO POSADA Valladolid Martes, 10 octubre 2017, 14:16

El Real Valladolid ha presentado este martes a la empresa Integra como nuevo patrocinador del club, que se suma a los ya existentes. Se trata de una compañía asturiana, dedicada a la comercialización eléctrica con la que la entidad blanquivioleta ya venía trabajando desde hace dos años y que ahora esponsorizará la parte inferior de las camisetas del primer equipo y categorías inferiores hasta 2019. «No solo ofrecen servicios de comercialización eléctrica, sino que ofrecen otros servicios importantes como puede ser la telemática, servicios LED, y participan en la financiación, mantenimiento y energía reactiva», ha indicado Carlos Suárez, presidente del Real Valladolid.

David López, director de ‘marketing’ de Integra ha explicado que «no se trata de un acuerdo de patrocinio al uso». «Somos una compañía involucrada en el apoyo al deporte. Patrocinamos equipos como el Real Oviedo, equipos de baloncesto y organizamos eventos deportivos como responsabilidad con la sociedad. En uno de estos eventos, la Copa Integra Energía en Asturias, invitaremos al Real Valladolid».

López ha avanzado que en los próximos días Integra lanzará una campaña bajo el lema ‘Luce tu energía‘, que permitirá que «cualquier persona que contrate el punto de suministro y sea simpatizante el Real Valladolid tendrá acceso a un descuento del 28% en su tarifa de la luz». «Además, se llevará gratis la camiseta del Real Valladolid».

Rubén Paredes, socio fundador de Integra, ha explicado que el acuerdo con el Real Valladolid «no ha sido fácil», pero finalmente ha cuajado. «Para nosotros es una apuesta. Este acuerdo pretende darnos visibilidad. Es un acuerdo empresarial, pero queremos ser más que un logo en una camiseta».

En el turno de preguntas, Carlos Suárez ha respondido a las cuestiones sobre los últimos nombramientos y cambios en el club. «Los cambios del departamento de comunicación los estáis viendo en el día a día. Lo que se va a desarrollar con la Fundación creo que va a ser muy importante, porque teníamos una pata de la relación con la ciudad y de la responsabilidad social corporativa a la que no le he dado importancia y no le he hecho justicia. El departamento de José [García Calvo] se va a encargar de acuerdos como el que presentamos hoy, por eso se denomina de desarrollo de negocio. Tenemos muchas vías por explorar, pero hemos estado tan metidos en la vorágine del día a día y del miedo a no querer crecer por no acertar que los árboles no nos han dejado ver el bosque. Esa va a ser la labor de Jose. Se inicia con un buen acuerdo que será el primero de muchos otros en todos los ámbitos. Lo mejor para demostrar el movimiento es andar».