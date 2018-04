Real Valladolid «Intentaré que Salvi tenga su peor tarde», afirma Nacho Nacho entra en sustitución de Míchel en el encuentro del Reus. / ALBERTO MINGUEZA El lateral derecho, sustituto de Moyano, asegura que no esperaba este protagonismo al final de la temporada tras haber sido relegado por Sampedro FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 27 abril 2018, 19:20

«El Cádiz Tiene dos jugadores en banda que son dos balas y saben aprovechar una perdida para coger una contra y matarte. Sí, tenemos que estar muy pendientes». Nacho Martínez, que ha recuperado el protagonismo tras el ostracismo al que le sometió Sampedro -«nunca me dijo por qué»- coincide son su entrenador en la peligrosidad de los dos extremos del Cádiz, rival de mañana en Zorrilla. Aunque Álvaro García, extremo derecho, no ha viajado a Valladolid por lesión, la 'bala' izquierda, Salvi, le puede dar la tarde a Nacho. Es consciente de que tendrá que vigilarlo de cerca y tiene un propósito: «Que tenga su peor tarde», afirmó esta mañana en rueda de prensa, tras el entrenamiento del Real Valladolid en el estadio, a puerta cerrada.

Nacho reconoce que no era previsible tener cierto protagonismo en el final de Liga, ya que había sido relegado por Sampedro, aunque no había perdido la esperanza. «Me veía fuera, parecía que no tenía ninguna opción. Pero, por circunstancias, terminé entrando antes de que se fuese el anterior entrenador. Siempre queda algo en tu cabeza que dice que volverás a tener una oportunidad».

Afirma el lateral madriñelo que no puede explicar cuál fue su problema con Sampedro: «No lo puedo decir. Me gustaría decir que no le gustaba al entrenador, pero no sé. El tomó la decisión de no contar conmigo».