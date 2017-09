Real Valladolid «No me interesa que los árbitros me tomen la matrícula»░ Los jugadore.s del Real Valadolid felicitan a Anuar por sur gol. / PEIO GARCiA El mediocentro Anuar, uno de los mejores ante la Cultural, cometió 7 de las 26 faltas que le pitaron al Pucela FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 22 septiembre 2017, 13:48

Cumplió a pies juntillas las instrucciones de Sampedro y, además, convencido de que era la mejor estrategia. Y, encima, jugó su mejor partido de la temporada según su opinión «aunque no he jugado mucho» El mediocentro Anuar, explicaba esta mañana, en la sala de prensa del Estadio el porqué del pegajoso marcaje a los jugadores culturalistas: «No podíamos permitir que jugaran tranquilos, porque te hacen un rondo y te la lían, como ocurrió en el partido de Liga. Había que jugar un poco más duro, más fuerte, con faltas, que no estuvieran cómodos en el partido».

El técnico gallego del Real Valladolid lleva semanas diciendo que no le gusta que el equipo acaba un partido con menos faltas que el adversario si no gana. Animando a los jugadores a evitar que el rival juegue tranquilo. Y Anuar fue uno de los que mejor cumplió las instrucciones, con 7 de las 26 que le pitaron al Real Valladolid. A pesar de lo cual terminó sin tarjetas.

«Es cierto que el árbitro me llamó la atención al final del encuentro y me sugirió que podía haberme sacado algunas tarjetas» dijo el jugador ceutí. Hice lo que debía, pero no me interesa que me cataloguen como jugador duro, que los árbitros me tomen la matrícula», sentenció.

A su gran encuentro sumó Anuar ayer un gol, el tercero de los cuatro que marcó el Real Valladolid y su presencia en el centro del campo fue un incordio constante para los jugadores locales.

Anuar afirmó ante los periodistas esta mañana, que no considera la Copa una competición secundaria y destacó la importancia que tiene para los jugadores con menos minutos como es su caso: «Nos sirve para demostrar que también valemos». El mediocentro reconoció que a principio de temporada la situación fue complicada para él porque no había confianza, pero que ahora se siente un jugador más de la primera plantilla y sobre el partido del domingo ante el Huesca, Anuar dejó clara su confianza en un resultado positivo, "porque el equipo está enchufado al cien por cien, concentrado y confiado en sus posibilidades».