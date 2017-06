Real Valladolid Jesús Sánchez Japón: «Haremos un proyecto bonito» Jesús Sánchez (segundo por la izquierda) y Miguel Ángel Gómez (primero por la derecha), durante una reunión con el Sevilla El exblanquivioleta espera cerrar cuanto antes su llegada a la estructura deportiva del Real Valladolid de la mano de Miguel Ángel Gómez ARTURO POSADA Lunes, 19 junio 2017, 15:26

La nueva y potente estructura deportiva del Real Valladolid va tomando cuerpo, a la espera de confirmación oficial. Miguel Ángel Gómez será el máximo responsable y empiezan a trascender las identidades de sus ayudantes. Son los casos del exblanquivioleta Jesús Sánchez Japón (desvelado ayer por ‘Diario de Valladolid’), el de Ángel Luis Catalina (que negocia su salida del Almería y quedó apuntado por Onda Cero) o el del vallisoletano Paco González (ver información adjunta).

El nombre de Jesús Sánchez Japón (Coria del Río, Sevilla, 1974) es especial. En Zorrilla y su entorno aún se recuerda el compromiso y talento del mediocentro sevillano durante sus cinco años como blanquivioleta, así como la grave lesión de rodilla que le llevó a retirarse prematuramente en 2005. «El sentimiento es mutuo», dice Jesús. «No tengo más que palabras de agradecimiento para cómo me trataron allí. He vuelto muchas veces. Sin ir más lejos, este año he visto al equipo tres o cuatro veces por mi trabajo en el Sevilla».

Jesús volverá ahora a Zorrilla como mano derecha de Miguel Ángel Gómez, con el que ha compartido tareas en el club andaluz. «Todavía no está cerrado. Hay que ser prudentes. Las posturas están cercanas y todo indica que sí, pero no es oficial y aún tengo que liquidar algunos flecos de mi contrato con el Sevilla».

Jesús Sánchez corrobora la idea que tiene Carlos Suárez para potenciar la estructura deportiva del Real Valladolid. «Sé que el club quiere pegar un cambio e intentar evolucionar. Eso no quiere decir que estuviera estancado, sino que busca modificar la forma de trabajar: la idea es modernizarse y ampliar las diferentes áreas. No puedo decir mucho más».

El exfutbolista blanquivioleta explica sus tareas en el Sevilla:«Llevaba el control de varias ligas a través del programa Wyscout. Unos compañeros se encargaban de unas y yo de otras. Los fines de semana veía partidos para el primer equipo y el filial. Llevo aquí cuatro temporadas y anteriormente estuve en el Betis». En la entidad verdiblanca trabajó con Ángel Luis Catalina: «Es un profesional excelente», señala.

El cambio de un club sevillano a otro se desarrolló con normalidad. «Yo soy un profesional y no tengo ningún tipo de preferencias ya sea en una entidad o en otra. Evidentemente, el Real Valladolid siempre es especial y me une un mayor recorrido a nivel profesional de cuando era jugador. Le tengo un cariño y aprecio diferente a otros clubes».

Jesús Sánchez confía en que la nueva dirección deportiva se confirme cuanto antes. «A nadie le interesa que el asunto se demore y al Real Valladolid menos que a nadie. No podemos ir tarde al mercado para el entrenador ni para los jugadores. Tenemos recursos y conocimientos para manejarnos con soltura en las diferentes situaciones que nos podemos encontrar, pero eso no quita que sea mejor para todos que solucione lo antes posible».

Jesús se ha ido adaptando con los años a su nuevo papel en los despachos. «A mí lo que me gustaba de verdad era jugar y lo tuve que dejar relativamente joven. Poco a poco, me fui metiendo en un mundo que también me agrada. He ido creciendo, adquiriendo conocimientos, con más capacidad y experiencia en este terreno. Creo que tenemos la posibilidad de hacer un proyecto bonito si se da. Hay que esperar un poco para reafirmarlo todo. Esperamos que salga bien».