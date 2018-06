Jofre Mateu: «Al Pucela le ha tocado el peor de los rivales para el 'play-off'» Jofre Mateu en 2012, cuando militaba en el Real Valladolid / G. Villamil El exjugador blanquivioleta estará el jueves en Zorrilla y aunque ve las eliminatorias abiertas, cree que los asturianos parten con ventaja ELOY DE LA PISA Lunes, 4 junio 2018, 21:45

A Jofre Mateu, (Alpicat, Lleida, 24 de enero de 1980), le recuerdan bien todos los aficionados del Valladolid. Llegó en agosto del 2010 desde el Rayo Vallecano y se marchó en junio de 2012. En dos temporadas disputó dos promociones de ascenso. Una, con Abel Resino, se perió en Elche. La otra, con Miroslav Djukic, supuso el último ascenso del club blanquivioleta. Compañero de Borja en la aventura india del Atlético Kolkata, vierte ahora su sapiencia futbolística desde los micrófonos de GolTV, donde apoya con sus comentarios la vibrante narración que despliega Héctor Antonio Ruiz.

Ante sus ojos han pasado todos los equipos de la Liga y tiene formada en la cabeza su particular quiniela sobre lo que puede pasar en estos cuatro partidos.

El habilidoso centrocampista zurdo sostiene que el Real Valladolid ha tenido mala suerte en el emparejamiento de la promoción porque le ha tocado «el peor de todos los rivales. El Sporting ha tenido mucho tiempo para asumir que se quedaba fuera del ascenso directo y ha podido hacer una buena gestión del esfuerzo durante estas jornadas en que ya sabían que disputarían la promoción y esa es una buena ventaja, tiene una plantilla espectacular y un estadio que empuja una barbaridad y en el que es muy difícil ganar».

En Jofre Mateu se aúnan dos circunstancias muy interesantes. Por un lado ha sido futbolista profesional, conoce los vestuarios y la mentalidad de los jugadores; por otra, posee una mente muy analítica –sus análisis del rival y su capacidad de autocrítica cuando estaba en activo eran míticas en todos los vestuarios que habitó–. Y por eso no oculta que algunos de los aspectos que se valoran mucho por parte de los aficionados no tienen tanto valor como se les quiere dar. Es el caso de la dinámica del Valladolid y su llegada desde abajo a la zona de promoción. «Lo de estar en la cresta de la ola y enchufado tiene importancia, pero antes del encuentro. Una vez que saltas al campo todo eso ya pasa a un segundo plano. Es bueno, muy bueno, pero no creo que vaya a pesar a ninguno de los dos a la hora de jugar. Además, el Pucela llevaba tiempo ahí, no es que haya ganado siete partidos y se haya puesto en zona de ascenso de golpe, sin que nadie lo esperara».

Una de las cosas que más ha llamado la atención de Jofre es la manera de trabajar de que ha hecho gala Sergio. «Ha construido un equipo desde la solidez, no ha hecho revoluciones, no ha impùesto su idea, ha observado, ha comprobado lo que había y se ha adaptado a ello. Ha sabido leer muy bien el papel de Óscar Plano, que está espectacular y me ha sorprendido apostando por Toni Villa. Pensé que su hombre era Ontiveros, pero con el chaval ha acertado. Villa ha hecho que el equipo juegue de otra manera, porque hace cosas diferentes y sus compañeros saben que pueden darle a él balón para que llegue a Mata. Y si el balón lo tiene Mata...»

En su mano ya tiene los billetes para estar el miércoles en Soria y el jueves en Pucela. Y tiene unas ganas enormes de que llegue el momento del partido y de saludar a mucha de la gente con la que coincidió en las dos temporadas en las que vivió en Valladolid. Y muchos se alegrarán de verle. Sin duda.