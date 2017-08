Real Valladolid Jose Arnaiz, en el escaparate de ventas del Real Valladolid Jose Arnaiz, durante un partido con el Real Valladolid. / Alberto Mingueza El club blanquivioleta considera que el delantero puede salir antes de que se cierre el mercado de fichajes ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 24 agosto 2017, 09:30

El Real Valladolid puede quedarse en los próximos días sin Jose Arnaiz, si prospera una venta que presagió ayer el propio club. El mercado de fichajes comienza a agitarse según se aproxima su cierre (31 de agosto) y Miguel Ángel Gómez asegura que lleva semanas diseñando alternativas ante una eventual venta de su canterano-estrella. El director deportivo blanquivioleta elogió ayer las condiciones de Jose, desveló los nombres de dos clubes italianos interesados en él y manifestósu «temor» a quedarse sin su concurso a última hora. Gómez puede estar anticipando una salida de Jose ante diversos tambores de venta, aunque otras fuentes con conocimiento directo del mercado interpretan que el director deportivo ha encendido la luz del escaparate para poner el foco directamente sobre Jose Arnaiz y atraer ofertas más sustanciosas. «Lo están publicitando para intentar que alguien pique y venderle», comenta un experimentado agente.

El Real Valladolid asegura que ha recibido el interés de varios clubes este verano, aunque con ofertas insatisfactorias a las que se ha resistido hasta la fecha. En Zorrilla existe la idea de que el propio jugador puede plantear en cualquier momento su salida y que se verán abocados a negociar. A estas alturas, el club sostiene que Jose vale más de los 4 millones de euros que figuran en su cláusula y que un buen traspaso superaría esa cantidad, otra manera de potenciar su valor actual.

«Creo que, conforme se acerque el final del mercado, seguro que habrá movimientos», declaró ayer Miguel Ángel Gómez al ser preguntado por Jose. «Y no solo de clubes nacionales, sino también de clubes europeos, que ya están evaluando en sus ligas el nivel de sus delanteros. Jose es un futbolista que puede jugar como delantero, extremo y mediapunta. Es muy versátil, con una calidad inmensa y un perfil interesantísimo», recalcó Gómez, sin parar de alabar las condiciones del canterano.

Públicamente, el director deportivo del Real Valladolid desveló que el goleador, de 22 años, fue objeto de seguimiento directo el pasado sábado durante el transcurso del partido ante el FC Barcelona B. «Aquí el otro día estuvieron clubes como la Juventus o el Nápoles. Evidentemente, se acerca el final del mercado y los clubes se ponen nerviosos». Existe la posibilidad de que esos ojeadores se fijasen en Jose, pero que también se desplazasen a Zorrilla para seguir a otros futbolistas, especialmente algunos integrantes del Barça B como Carles Aleñá.

Miguel Ángel Gómez matizó que las ofertas para una venta de Jose no han pasado por su despacho. «A mí no se han dirigido. Amí no. Pero sí digo, como vengo diciendo, que si las direcciones deportivas trabajan verán que Jose es un tío muy interesante. El club ha de tener clara su idea y su filosofía. Y no hay más. Es un grandísimo jugador y es normal que haya clubes europeos y no solo nacionales. Todo esto se acabará el 1 de septiembre».

Miguel Ángel Gómez manifestó en su comparecencia pública que siente «temor» ante una venta de Jose Arnaiz. «Vengo de un club [Sevilla FC] que al final del mercado siempre hacía muchas cosas. Sé de la sapiencia de las direcciones deportivas y claro que tengo temor. Hay que trabajar antes de que estas cosas pasen. Está viniendo gente para posiciones ofensivas... por si las moscas».

A Jose lo representa actualmente el sevillano René Ramos, presidente de la agencia RR-Soccer Management y hermano del madridista Sergio Ramos. Jose rompió abruptamente con su anterior agente, Pedro Bravo, lo que provocó polémicas entre las diferentes partes implicadas. Ahora, con René Ramos al frente, Jose Arnaiz busca revalorizarse en el mercado de fichajes.