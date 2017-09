Real Valladolid José Moro y García Calvo se acercan al Real Valladolid José Antonio García Calvo (primero por la izquierda), Carlos Suárez (segundo) y José Moro (quinto), en la comida de directivas en León. / Cultural Leonesa «Carlos Suárez me ha planteado entrar en la directiva del club, pero, de momento, no es una decisión que haya tomado», dice el bodeguero ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 13 septiembre 2017, 11:49

El consejo de administración del Real Valladolid puede vivir cambios el próximo 29 de septiembre. Ese día se celebra la junta general ordinaria de accionistas, que normalmente se convocaba en los últimos días de diciembre, y dos personas de relevancia pública apuntan al consejo de administración:José Moro y José Antonio García Calvo.

El nombre del bodeguero José Moro suena mucho desde hace días, después de que ‘El Desmarque’ publicase que puede convertirse en vicepresidente del club. Moro ha representado muy visiblemente al Real Valladolid, junto a Carlos Suárez, en los últimos desplazamientos del equipo a Sevilla y León. Por su parte, José Antonio García Calvo, exfutbolista y ex director deportivo blanquivioleta, estuvo en el palco de Zorrilla ante el Tenerife y también ejerció como embajador del Real Valladolid en la comida de directivas el pasado domingo en León.

«Carlos Suárez me ha planteado entrar en la directiva», admite José Moro, «pero no es una decisión que haya tomado». «No creo que pueda, desde el punto de vista de mi trabajo. Otra cosa es que pueda ayudarle o acompañarle en los partidos».

Entonces, ¿entrará en el Real Valladolid o no? «De momento, no tengo planteado entrar en ningún sitio», añade, con cierto margen de duda.

El presidente de Bodegas Emilio Moro y Cepa 21 explica que, actualmente, no forma parte de la directiva blanquivioleta. «Yo siempre he estado al lado de Carlos, como amigo suyo, acompañándole en partidos cuando mi trabajo me lo permite. Y le he ayudado en decisiones empresariales, dándole mi punto de vista, pero nada más».

José Moro, nacido en 1959 en Pesquera de Duero (Valladolid), subraya que él viaja con Carlos Suárez «porque normalmente sus consejeros no acuden». «Por no estar solo, le gusta que le acompañemos en las comidas. Llevo siguiendo al Real Valladolid con él desde hace 15 años porque soy su amigo y porque le encanta que esté a su lado, nada más. Para él es un apoyo estar rodeado de amigos».

José Moro también ha sido clave para que José Antonio García Calvo se acerque de nuevo al Real Valladolid. Después de ocupar el cargo de director deportivo en la campaña 2010-2011, el exfutbolista se marchó diciendo que no pintaba «nada» en Zorrilla y la relación con Carlos Suárez se deterioró mucho. «Les he unido a los dos un poco más», cuenta Moro. «Creo que siempre es bueno escuchar a una persona que ha estado metida en el club, alguien que tiene conocimiento de muchas cosas, con muy buenas relaciones públicas. Hubo distanciamiento, pero hablando se entiende la gente y ellos ya lo han hecho, se han entendido. Sumaremos todo lo que podamos para que el Real Valladolid vaya un poco mejor», insiste.

José Antonio García Calvo (Madrid, 1975) no quiere hacer muchas declaraciones sobre una inminente incorporación al Real Valladolid. «De momento, no hay nada. A ver qué pasa. Si hay algo, se sabrá en breve», apunta sin más explicaciones.

La junta de accionistas del viernes 29 de septiembre desvelará si los dos, uno o ninguno pasan a formar parte, oficialmente, de la estructura directiva del Real Valladolid.