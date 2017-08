Real Valladolid José quiere superarse en el Real Valladolid Jose durante un partido de la pasada temporada / R. Gómez El atacante recalca que le gusta jugar más como 'nueve', aunque también se siente gusto en la banda ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 16 agosto 2017, 12:59

Jose Arnaiz será uno de los titulares indiscutibles en el debut liguero del Real Valladolid este sábado frente al filial del FC Barcelona (José Zorrilla, 22:00 horas). La duda es si lo hará en la posición de delantero centro o como extremo para sacar partido de su velocidad. «Bueno, no sé si jugaré. Eso es decisión del míster», dice Jose con la cautela habitual de los futbolistas. «Si lo hago, trataré hacerlo lo mejor posible, ya sea como delantero o como extremo».

Jose recuerda que él prefiere «jugar más de delantero». «Que lo haga mejor como delantero o como extremo ya es otra cosa, pero yo ha he dicho que me gusta mucho jugar arriba».

El canterano ha liderado al Real Valladolid en la tabla de goleadores de la pretemporada con cuatro dianas, lo que demuestra que no ha perdido el olfato goleador que le convirtió en una de las revelaciones de Segunda la pasada campaña. «Sí, he empezado muy bien y he marcado cuatro goles en los partidos de preparación. ¡Espero seguir así durante la temporada!».

José se marcó el pasado curso la meta de lograr 15 goles, un reto personal que mantenía con un amigo suyo: marcó 12. Esta temporada, aún no se ha fijado el nuevo listón: «Aún no he hablado con mi amigo. Cuando hablé con él, ya os diré», ríe. En cualquier caso confía en que la campaña que ahora comienza resulte más fructífera para él: «Espero rendir más y, si puede ser con más goles, mejor. Quiero ayudar al equipo lo máximo posible».