Real Valladolid El juvenil blanquivioleta se deja dos puntos en el descuento El Leganés iguala en el tiempo de prolongación Domingo, 19 noviembre 2017

No será ésta la vez en la que el Valladolid vuelva a encadenar dos victorias consecutivas. Leganés y Valladolid firmaron las tablas por la permanencia en un choque directo por evitar la zona baja y marcado por el descuento. El mismo que arrebató a los de Víctor el derecho a soñar con algo más que pelear por alejar el descenso.

3 Leganés Iker G., Jon, Ayuso, Madrid, Gil (Stephen 74’), Facu, Gudi, Fer (Samu 84’), Yerpes (Kwon 70’), Iker M. (Yerai 84’), Joaquín. 3 Real Valladolid Javi, Óscar, Arnaiz, Sali (David Sanz 26’), Nieto, Orea, Raúl, Víctor (Rafa 72’), Pablito, Álvarez (Dalison 65’), Adrián. Goles 1-0 Joaquín (min. 33), 1-1 Víctor (min. 36), 1-2 David Sanz (min. 59), 2-2 Joaquín (min. 79), 2-3 Adrián (min. 86), 3-3 Madrid (90’+4). Árbitro Sánchez Mateos. Amonestó a Orea (52’) y Arnaiz (66’). Incidencias Encuentro correspondiente a la 13ª jornada del Grupo 5 de División de Honor, disputado en el Jesús Polo, anexo de Butarque, de Leganés.

Así, bajo ligero dominio madrileño comenzó un choque de excesivo centrocampismo. Pudo adelantarse el Leganés de no ser por Javi, acertado en el uno contra uno ante Iker (6’). Una acción a la que respondió de inmediato un siempre brillante Pablito, atisbando un acoso a las áreas que no fue tal.

Y no por no quererlo dos equipos que con buen mimo trataron al balón. Tanto que ahí, en apoderarse de él, estuvo la pelea durante un primer tiempo que se empezó a decantar cuando quiso el pepinero Fer. Ya sin Sali en el centro de la zaga, el 7 del Leganés trazó la diagonal para lanzar en carrera a Joaquín, que no erró ante el meta vallisoletano (33’).

Pareció este tanto desequilibrar una balanza que pronto, y de forma justa, volvió a igualarse. No merecía ir por detrás el conjunto de Víctor y así lo demostraron sus pupilos con una excelsa jugada combinativa de área a área. Una brillantez que no encontró mejor forma de resolver Víctor que con un soberbio remate de cabeza a centro de Nieto (36’), devolviendo una igualada que salvó un gol bien anulado al Lega por fuera de juego.

Un Leganés que, con la vuelta de vestuarios, volvió a rondar el gol. Pero, por fortuna castellanoleonesa, el pase atrás de Fer no encontró rematador. Premio con el que sí se topó a balón parado David Sanz, que de cabeza adelantó al Valladolid (59’).

Una renta con la que los de Víctor vivieron de forma cómoda. Ahogados por la presión de empatar, fue el Leganés el que más corazón le puso a sus jugadas de ataque, dejando el jugar con cabeza para un Pucela al que volvió a castigar Joaquín (79’). Respuesta, la madrileña, que contrarrestó Adrián de cabeza para el Valladolid (86’).

A centro de Orea parecía sentenciar Adrián, hasta que llegó el descuento. En la última jugada del encuentro y con el Leganés volcado al ataque, un barullo en el área cayó del lado pepinero, firmando Madrid el definitivo empate a tres (90’+4).

Un empate agridulce para un Valladolid que, tras dar la cara ante un rival directo y saberse ganador, se marcha con la sensación de haber dejado escapar dos puntos y la oportunidad de pelear por un premio más gordo.