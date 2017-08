Kiko Olivas destaca el «interés inmenso» que mostró el Real Valladolid en él

Kiko Olivas se ha entrenado este miércoles por primera vez como jugador del Real Valladolid. El central malagueño, de 29 años, «ha puesto mucho de su parte» para llegar a Zorrilla, según ha explicado Miguel Ángel Gómez, director deportivo blanquivioleta en la presentación del nuevo defensa central. «Kiko es el perfil que buscábamos», ha añadido Gómez.

Fotos El Real Valladolid presenta a Kiko Olivas

El Real Valladolid y el propio futbolista han tenido que esperar más de la cuenta a que Olivas negociara su rescisión con el Girona, al que le unían dos años más de contrato. «Se ha demorado mucho más de lo que todos queríamos y deseábamos. La transición se ha hecho difícil», ha expuesto Kiko Olivas, que ha firmado un contrato de tres años con el club blanquivioleta.

El ascenso del Girona a la élite dejó a Olivas sin sitio en el nuevo proyecto de los catalanes. Él admite que «todo futbolista aspira a estar en la máxima categoría», pero prefiere jugar en un sitio donde se sienta «a gusto». «Yo quiero estar donde me quieran. Allí no contaban conmigo. Se acabó el ciclo en el Girona, no contaban conmigo. Hay que seguir peleando y buscando nuevas metas. Para mí, este es un proyecto muy ilusionante».

El interés que le transmitió el Real Valladolid resultó clave para que Olivas se decantara por la oferta blanquivioleta. «Hubo mucho interés de bastantes equipos cuando el Girona dijo que no contaba conmigo, pero desde primera hora recibí un interés inmenso del Real Valladolid y tomé una decisión pronto por esa circunstancia. Es fundamental sentirse querido e importante en un equipo. El interés que mostraron desde aquí en un primer momento hizo que valorase esta opción como la más importante».

Su primer contacto con el vestuario blanquivioleta ha resultado muy satisfactorio. «Me han acogido superbién. Se nota que hay un grupo muy bueno. El míster [Luis César] me cogió a principio de la mañana para comentarme los sistemas y lo que él pide en el juego. Me gusta la idea de sacar el balón desde atrás, de generar espacios, de poner en dificultades al rival y de tener la defensa adelantada».