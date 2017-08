Real Valladolid «Llegue la oferta que llegue, seguiré en el Valladolid» El delantero del Real Valladolid, Jose. / CARLOS GUERRRERO El canterano de Talavera Jose, afirma que esta temporada seguirá en Pucela para intentar ser el referente en el ataque FERNANDO BRAVO San Pedro de Alcántara (Málaga) Martes, 1 agosto 2017, 15:30

Sabe que la afición le quiere, porque procede del Promesas y porque su irrupción como titular en el Real Valladolid durante la temporada pasada fue explosiva –12 goles, que le dejaron a dos del pichichi local, el madrileño Raúl de Tomás–. José Manuel Arnaiz Díaz, ‘Jose’ (Talavera de la Reina-Toledo 1995) responde a la afición con un compromiso de permanencia en el club. Pone a su hijo por testigo –«es vallisoletano cien por cien y se criará en Valladolid»– y, sin considerar siquiera las preferencias del club en el caso de una oferta estratosférica, confirma que seguirá en el Real Valladolid. Por si había alguna duda sobre su estado en el inicio de su segunda campaña con el primer equipo, marcó el gol de la victoria ante el Athletic Club, en Sestao ,y solo la suerte y los reflejos de Fabricio bajo los palos del Besiktas impidieron que goleara frente al equipo turco el pasado martes, en Marbella.

–Siempre hay rumores sobre el interés de otros equipos pro los servicios de un delantero como usted. ¿Terminará la temporada en el Real Valladolid?

–Seguro que sí. No quiero irme de aquí y de momento no me ha llegado nada para que me pueda plantear dejar el Real Valladolid; pero llegue lo que llegue, voy a seguir; sí o sí.

–Pasa sus vacaciones en Talavera. ¿Le tira la tierra?

–Estoy a gusto aquí, y mi familia está acostumbrada. Hay momentos que echas de menos a la familia, pero ahora, con mi mujer y mi hijo estoy encantado en cualquier lugar. Mi hijo es vallisoletano cien por cien y se va criar aquí [en Valladolid]. Mi familia, se tiene que conformar con verme en vacaciones; es lo que toca.

–Se han ido algunos compañeros importantes y tiene que asumir más responsabilidad como goleador. ¿Se siente más obligado?

–En absoluto. Tengo que jugar como sé y si puedo superar lo del año pasado mejor. Para mí, para el club y para todos.

–Además de las obligaciones profesionales, ha sido padre por primera vez. Tiene más responsabilidades. ¿Duerme bien?

–Duermo bien siempre. Pase lo que pase, nada me quita el sueño. ¿Más responsabilidad? La misma que la temporada pasada, porque jugué prácticamente todo y espero que en la presente campaña me salga incluso mejor que el año pasado.

–Sin Villar, sin Raúl..., para muchos este año es el máximo referente.

–Bueno están Óscar y Mata. Es posible que sea referente, pero han fichado a gente muy buena arriba y creo que no voy a ser el único que marque goles. Esperemos.

–Cuando se habla de la necesidad de otro delantero, se habla de competencia. ¿En el fondo no piensa que es mejor que no venga nadie?

–Ahí no decido yo. La directiva, el presidente, el club, si quieren traer a otro delantero pues... Yo voy a pelear en cada entrenamiento para jugar lo máximo posible.

–El ‘míster’ le quita importancia a las victorias de pretemporada. ¿Opina lo mismo?

–A mí no me gusta perder ni las canicas. Yo siempre salgo a ganar.

–Tiene nuevo entrenador. ¿Ya se ha formado un concepto sobre él?

–Le estamos conociendo poco a poco. Me esta poniendo arriba y me pide que juegue mucho por banda, mucho centro, mucho pase al espacio y como soy rápido me viene muy bien.

–También ha habido cambios en el vestuario;¿para mejor o para peor?

–No sé si será mejor o peor que el año pasado. Sé que han fichado a muy buenos jugadores y los acabo de conocer.

–Para cumplir las expectativas tendrá que estar en plena forma. ¿Como ha llegado físicamente?

–He venido igual. Llegas como llegas y, poco a poco, en los entrenamientos vas cogiendo la forma.

–¿Cree que tiene margen de mejora de sus condiciones, velocidad, resistencia, habilidad?

–Los técnicos no me han sugerido nada, pero con entrenamiento todo se puede mejorar: velocidad, físico...

–Fútbol, familia... ¿Qué más hay en la vida de Jose?

–Jugar a la ‘Play’, y no creas que tanto.

Hasta 20 goles

Fue un asunto recurrente en algunas de sus intervenciones ante los medios informativos durante la pasada temporada: Jose había apostado con un amigo que marcaría 15 goles, y se quedó ‘solamente’ en 12.

–¿Ha pagado ya su apuesta?

–De momento, no; no he tenido tiempo, pero la pagaré seguro, era una cena, y aunque tan solo me faltaron tres goles, seguró que la pagaré.

–Si se presenta la ocasión de volver a apostar esta temporada, ¿volvería a hacerlo este año?

–Sí, por supuesto. Me gustan los retos.

–¿Hasta dónde estaría dispuesto a comprometerse con su amigo en esta nueva temporada?

–Pues... 15 o 20 goles estaría muy bien y si hay más, mejor.

–Afirma que ha llegado bien de for ma a la pretemporada. Físicamente, como el año pasado y mejorando con los entrenamientos. ¿Y de cabeza, de compromiso?

–Yo diría que mejor que nunca.

–Recluirse una semana para entrenar lejos de la familia ¿es un comienzo muy sacrificado?

–Claro que lo es. El calor, los entrenamientos... pero es lo que toca. En la pretemporada, a sufrir; en la temporada, a disfrutar.

–Lleva dos concentraciones con el primer equipo. ¿Mejor Melgaço o Marbella?

–Solo por la comida, que en la concentración de Portugal no fue muy buena, me quedaría aquí.

–Hoy recibe todo tipo de halagos y mañana se pueden tornar en críticas, ¿le molesta la fama?

–Para nada. La gente me saluda y respondo; me piden una foto, un autógrafo, pero hasta ahora no ha habido situaciones comprometidas.

–¿Quién decide sobre su futuro: usted, su familia o su agente?

–En mi vida, decido yo. Me pueden aconsejar, pero al final yo tengo la última palabra.